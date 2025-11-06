본문 바로가기
박일하 동작구청장 "흑석고 명문고로 육성"…경쟁력 강화 방안 추진

김민진기자

입력2025.11.06 10:02

내년 3월 개교 예정, 학급증설 적극 피력
입시 지원·우수 교원 배치 추진

서울 동작구(구청장 박일하)가 내년 3월 개교를 앞둔 (가칭)흑석고등학교의 조기 안착을 위해 학급 증설과 우수 교원 확보에 본격 나섰다.


구는 지난달 16일 동작관악교육지원청과 간담회를 열고 ▲학급 및 정원 증설 ▲11월 중 교장 조기 발령 ▲우수 교원 우선 배치 등 흑석고 교육 경쟁력 강화를 위한 방안을 제안했다.

박일하 동작구청장. 동작구 제공.
구에 따르면 강순원 교육장은 이에 공감하며 서울시교육청에 전향적으로 건의하겠다고 밝혔다. 또 교장이 직접 인근 중학교 학부모를 대상으로 설명회와 상담을 주도해 학교 신뢰도와 지원율을 높일 필요성을 강조했다.


구는 지난달 23일 서울시교육청을 방문해 흑석동 학부모들의 요구사항과 구의 의견을 공식 전달했다. 이달 중 교육청 관계자와 면담을 추진해 협력체계를 강화하고, 학급 증설 필요성을 적극 피력할 예정이다.


동작구는 신설 학교 특성에 맞는 교사 지원책도 병행한다. 행정보조 인력 지원으로 교사 업무를 줄이고, 실력 있는 교원을 동작입시지원센터 전문강사로 위촉해 인센티브를 제공하는 방안을 추진 중이다.


또한 흑석고를 지역 명문고로 육성하기 위해 서울대, 중앙대, 숭실대, 총신대 등 인근 대학과 연계한 전공 특강과 진로 프로그램을 운영할 계획이다. 고교학점제 시행에 맞춰 학생의 진로 탐색과 학교생활기록부(생기부) 관리도 체계적으로 지원한다.


또한 흑석 9구역 입시지원센터를 신설해 연중 입시상담과 컨설팅을 제공하고, 상도동·사당동 학생들의 통학 편의를 위한 마을버스 노선 조정도 검토하고 있다. 현재 흑석고는 교명 제정 절차가 진행 중이며, 교사 신축공사는 78%의 공정률을 보여 내년 1월 준공 예정이다.


박일하 동작구청장은 “흑석고등학교가 미래 인재를 키우는 거점학교로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하고 있다”며 “학급 증설과 우수 교원 확보, 안정적인 개교를 위해 교육청과 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

