정읍시 '청년농업인 영농정착지원사업' 참여자 모집

내달 11일까지 접수…최대 110만원 지급

전북 정읍시 농업기술센터가 내달 11일까지 2026년도 청년농업인 영농정착지원사업 참여자를 모집한다.

6일 센터에 따르면 청년농업인 영농정착지원사업은 영농 초기 소득이 불안정한 청년 농업인이 농업 분야에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

센터는 농업에 뜻이 있는 젊고 유능한 인재를 선발해 영농정착 지원금과 역량 강화교육, 컨설팅, 정책자금 지원 등을 추진하는 것이 골자다.

신청 자격은 만 18세 이상 40세 미만의 독립 영농경력이 3년 이하이거나 영농예정자인 청년들이다. 대상자는 서면평가와 면접 평가를 통해 최종 선발된다.

청년 농업인으로 선발되면 최대 3년간 영농경력에 따라 월 90만원에서 110만원까지 영농정착 지원금이 차등 지급된다. 또 선정연도를 포함해 5년간 최대 5억까지 후계농 육성자금(융자)을 지원받을 수 있다.

신청은 농림사업정보시스템을 통해 온라인으로만 접수할 수 있다. 사업지침과 관련 정보는 탄탄대로에서 확인 가능하며, 자세한 사항은 청년 농업인 안내콜센터에 문의하면 된다.





김원심 농촌지원과장은 "영농에 관심 있는 젊고 유능한 청년들이 적극적인 관심을 가지고 지원하길 바란다"며 "청년 농업인들이 안정적으로 농업·농촌에 정착할 수 있도록 역량 강화 교육과 영농정착지원금 지원 등 지속적으로 청년 농업인 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.





