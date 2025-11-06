본문 바로가기
"반도체·승용차 훨훨" 9월 경상수지 흑자 134.7억달러 '역대 2위'(상보)

김유리기자

입력2025.11.06 08:17

수정2025.11.06 08:23

한국은행 '2025년 9월 국제수지(잠정)'
경상흑자 134.7억달러…29개월 연속 흑자
반도체 수출 증가세 지속+작년 9월 추석 기저효과 승용차 수출도↑
본원소득수지 29.6억달러 흑자…9월 역대 2위

지난 9월 우리나라 경상수지 흑자가 134억7000만달러를 기록했다. 역대 2위 흑자 규모로, 9월 기준 사상 최대치다. 상품수지 역시 역대 2위 수준으로 호조세를 나타냈다. 반도체 수출 증가세가 이어진 데다, 지난해 9월 추석 연휴로 인한 기저효과로 승용차 수출도 늘어난 영향이다.


"반도체·승용차 훨훨" 9월 경상수지 흑자 134.7억달러 '역대 2위'(상보) 경기 평택항에 컨테이너가 쌓여있다. 연합뉴스
6일 한국은행이 발표한 '2025년 9월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 9월 우리나라 경상수지 흑자는 134억7000만달러로, 흑자 규모 역대 2위를 기록했다. 9월 기준으론 사상 최대치다. 2023년 5월 이후 29개월 연속 흑자로, 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름을 지속했다. 흑자 규모는 지난해 같은 기간(112억9000만달러)과 전월(91억5000만달러) 대비 모두 늘었다.


경상수지에서 가장 큰 비중을 차지하는 상품수지는 142억4000만달러 흑자를 나타냈다. 2017년 9월(145억2000만달러)에 이은 역대 2위 기록이다. 흑자 폭 역시 전년 동월(106억7000만달러)과 전월(94억달러) 대비 모두 증가했다.


수출은 672억7000만달러로 지난해 같은 기간보다 9.6% 늘었다. 2개월 만의 증가 전환이다. 반도체 등 IT품목의 수출 증가세가 지속된 가운데, 지난해 9월 추석 연휴로 인한 기저효과로 승용차 등 비IT품목도 수출이 늘어난 영향이다. 올해 9월 통관기준 반도체 수출은 167억9000만달러로 전년 동월 대비 22.1% 급증세를 이어갔다. 무선통신기기도 5.3% 늘며 IT품목 수출 증가율은 13.9%에 달했다. 비IT(11.8%) 역시 승용차가 60억4000만달러로 14.0% 증가했고, 화공품(10.4%), 기계류 정밀기기(10.3%), 철강제품(2.5%) 등도 늘었다.


수입은 530억2000만달러로 전년 동월 대비 4.5% 증가했다. 국제유가 하락에도 불구하고 국내 소비회복과 영업 일수 증가의 영향으로 자본재, 소비재의 증가 폭이 커지고 원자재도 늘면서 3개월 만에 증가 전환했다. 지난 9월 통관기준 원자재 수입은 244억9000만달러로 전년 동월 대비 0.4% 증가했다. 화공품(10.2%)과 가스(2.4%) 등이 늘어난 반면 석탄(-6.8%), 석유제품(-9.8%), 원유(-13.3%) 등이 줄면서 소폭 증가에 그쳤다. 자본재는 218억4000만달러로 12.2% 늘었다. 정보통신기기(29.9%), 수송장비(24.4%), 반도체제조장비(11.6%) 등이 자본재 수입 증가를 이끌었다. 반도체는 0.7% 소폭 하락했다. 소비재는 100억7000만달러로 22.1% 크게 증가했다. 승용차(36.3%)가 높은 증가세를 이어갔고, 직접소비재(21.4%), 곡물(8.4%), 비내구소비재(3.1%) 등도 늘었다.


"반도체·승용차 훨훨" 9월 경상수지 흑자 134.7억달러 '역대 2위'(상보) 경기 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있다. 연합뉴스

서비스수지는 33억2000만달러 적자를 나타내며 전월(-21억2000만달러) 대비 적자 폭을 키웠다. 운송수지(-1억2000만달러)가 5개월 만에 적자 전환하며 서비스수지 적자 폭 확대를 이끌었다. 여행수지(-9억1000만달러)는 전년 동기(-9억5000만달러)와 전월(-10억7000만달러) 대비 적자 폭을 소폭 줄였다. 지식재산권사용료수지는 8억5000만달러 적자를 나타냈다. 전월의 계절적인 사용료수입 집중이 해소되며 적자 폭을 확대했다.


본원소득수지는 배당소득수지를 중심으로 29억6000만달러 흑자를 기록했다. 흑자 규모는 9월 기준 지난해(31억달러)에 이은 역대 2위다. 배당소득수지는 23억6000만달러 흑자로, 전월의 계절적인 분기 배당 지급이 해소되며 흑자 폭이 커졌다.


자산에서 부채를 뺀 금융계정 순자산은 129억달러 증가했다. 전월(78억8000만달러) 대비 증가 폭을 확대했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

