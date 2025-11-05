'택시에서 욕설에 소변' 추태 부린 한국인 남성…이틀 뒤에는 식당에서 난동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국인 추정 男, 인니 교통체증에 택시서 난동

이틀 뒤 식당서 난동 피우는 모습 포착

인도네시아 자카르타에서 한국인으로 추정되는 남성이 난동을 부리는 영상이 온라인에서 확산하며 현지인들의 공분을 사고 있다.

인도네시아 자카르타에서 한국인으로 추정되는 남성이 택시 안에서 난동을 부렸다. 틱톡 캡처

AD

인도네시아 매체 신도뉴스 등에 따르면 지난달 30일(현지시간) 자카르타 남부 '안타사리 고가도로' 인근을 지나던 택시 안에서 한국인으로 추정되는 남성이 난동을 피웠다. 택시 내부를 촬영한 블랙박스 영상에는 당시 상황이 고스란히 담겼다.

폭우로 인한 극심한 차량 정체로 택시가 장시간 움직이지 않자, 이 남성은 분노를 참지 못해 소리를 지르고 휴대전화를 던지는 등 난동을 부렸다. 급기야는 뒷좌석에 누워 택시 천장을 발로 걷어차거나, 운전석 쪽을 가격하기도 했다. 한국어로 욕설을 내뱉는 장면도 포착됐다. 심지어 소변이 급하다며 생수병에 소변을 보는 등의 기행도 벌였다.

남성의 난동이 담긴 영상은 틱톡 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 급속히 확산하며 논란이 일었다. 현지 누리꾼들은 "자카르타의 교통체증이 심하다고 해도 이 정도 반응은 지나치다" "어떻게 남의 차에서 이럴 수 있나. 부끄럽지 않나" "무섭다. 운전자가 인내심이 좋다" 등의 반응을 보였다.

인도네시아 자카르타에서 한국인으로 추정되는 남성이 택시 안에서 난동을 부렸다. 틱톡

그런데 이 남성의 난동은 여기서 멈추지 않았다. 이틀 뒤인 지난 1일(현지시간) 해당 남성이 자카르타의 한 한식당에서 또다시 폭력을 행사하는 장면이 포착됐다.

현지 언론에 따르면 같은 옷차림으로 식당을 찾은 그는 식당의 그릇과 접시를 깨뜨렸으며, 이를 막는 직원에게 폭력을 행사했다. 직원들의 제지에 격분해 밥솥 등을 부수고, 먹은 음식을 토해내는 등의 기행도 이어갔다. 결국 당시 식당에 있던 보안요원과 한국인 업주가 직접 나서 그를 제압한 것으로 알려졌다.





AD

현지 언론들은 이 사건과 관련해 현지 경찰과 주인도네시아 한국대사관이 아직 공식 입장을 내지 않았다고 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>