이현재 시장 "시민이 만드는 무대…수도권 대표 문화도시로 키울 것"

"이번엔 우리가 주인공" 하남시, K팝 댄스 챌린지 개최

참가자 18일까지 영상 접수…K-스타월드 향한 도약

경기 하남이 또 한 번 K-POP으로 뜨겁다. 전 세계를 달궜던 K-POP의 열기가 이번엔 하남시민의 댄스로 피어난다.

하남 K-POP 댄스 챌린지 참가자 모집. 하남시 제공

하남시(시장 이현재)는 시민이 직접 참여하는 '하남 K-POP 댄스 챌린지'를 개최하며, 지난달 전 세계 팬들을 사로잡은 '2025 글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in Hanam'의 여운을 이어간다. 이번엔 시민이 주인공이 되어 온라인을 통해 K-POP의 열정을 펼칠 예정이다.

시는 '하남 K-POP 댄스 챌린지'에 도전할 참가자를 5일부터 18일까지 모집한다. 참가 대상은 K-POP을 사랑하는 관내 초·중·고등학생 또는 만 18세 미만의 하남시민이며, 가족 단위로 신청할 경우 성인도 함께 참여할 수 있다.

참가자는 개인이나 팀으로 자유롭게 도전할 수 있으며, K-POP 음악을 배경으로 형식 제한 없이 촬영한 '커버 댄스 영상'을 담당자 이메일로 제출하면 된다.

특히 미사호수공원, 유니온타워, 당정뜰 등 하남의 명소를 배경으로 한 영상에는 가점이 부여된다.

접수된 영상은 하남시 공식 유튜브 채널에 게시되며, 시민들은 '좋아요'를 눌러 온라인 투표에 참여할 수 있다. 이후 '좋아요' 결과(50%)와 전문가 심사(50%)를 합산해 최종 10개 팀(또는 개인)을 선정하며, 수상자는 11월 28일 발표된다. 수상자에게는 시장 표창장이 수여될 예정이다.

이번 행사는 지난 10월 전 세계 7000만명의 팬덤을 보유한 각국의 K-POP 댄스 인플루언서 20팀이 참여해 화제를 모은 '글로벌 K-POP 댄스 챌린지 in Hanam'의 후속 프로젝트로 기획됐다.

당시 하남문화예술회관 대극장은 전석 매진을 기록했고 시 전역에 생중계된 무대는 하남을 'K-POP의 도시'로 각인시켰다. 하남시는 이번 시민 참여형 챌린지를 통해 그 열기를 지역으로 확산시키고 청소년들에게는 꿈을, 시민에게는 무대를 선물한다는 계획이다.

하남시는 '뮤직 人 The 하남', '스테이지 하남' 등 다양한 공연 프로그램을 통해 '문화가 일상이 되는 도시'를 만들어가고 있다. 또한, K-POP 공연장과 영화 촬영 스튜디오를 결합한 대규모 복합문화단지 'K-스타월드' 조성 사업을 추진해 하남은 글로벌 공연문화 중심도시로 도약할 전망이다.





하남 K-POP 댄스 챌린지 참가자 모집 안내문. 하남시 제공

이현재 하남시장은 "시민이 직접 참여해 무대를 만드는 이번 챌린지가 하남의 문화적 에너지를 보여주는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 시민이 일상 속에서 다양한 공연 문화를 즐길 수 있도록 하남을 수도권 대표 문화도시로 키워가겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

