경찰, '1900억 부당이득 혐의' 방시혁 2차 소환 조사

경찰이 사기적 부정거래 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장을 재차 소환했다.
5일 서울경찰청 금융범죄수사대는 방 의장에 대한 2차 소환 조사를 진행 중이라고 밝혔다.
경찰에 따르면 방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 벤처캐피털 등 기존 하이브 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 자신과 관계있는 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔도록 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다.
방 의장의 말에 투자자들은 보유 지분을 SPC에 매각했으나 하이브는 이 시기에 IPO 사전 절차인 지정감사 신청 등을 진행 중이었다고 금융당국은 판단했다. 이후 방 의장은 IPO를 진행했고 사모펀드로부터 매각 차익의 30%를 받는 등 1900억원의 부당 이득금을 거둔 것으로 파악됐다.
이날 경찰은 그간 확보한 증거를 바탕으로 방 의장의 기망 고의성, 사모펀드와의 공모 여부 등 혐의를 입증할 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
한편 방 의장은 경찰에 총 세차례 출석한 것으로 알려졌다. 지난 9월 15일 첫 출석 후 조사가 끝나지 않아 추가적인 조사를 받았고, 이날 2차 조사를 받고 있다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>