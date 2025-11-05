"시민이 안심할 든든한 고양시"… 고양시-제60보병사단, 통합방위 MOU 체결

관군 협력 기반 구축
통합방위 역량 강화
경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 4일 시청 열린시장실에서 제60보병사단(사단장 이명철)과 지역 안보태세 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.
이번 협약은 관·군 간 상호 협력체계를 공고히 하여 전·평시 통합방위태세를 확립하고, 위기상황 발생 시 신속하고 체계적인 대응 기반을 마련하기 위한 것이다.
협약식에는 이동환 고양특례시장과 이명철 제60보병사단장이 참석했으며 양 기관은 지역 방위와 훈련 및 정보공유, 시설·장비 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다.
특히 고양특례시는 사단의 원활한 통합방위작전 수행과 부대 운영을 지원하고 제60보병사단은 시의 안보 유지와 재난·안전 대응, 관·군 협력 활동을 적극 뒷받침하기로 했다. 양 기관은 앞으로도 상호 신뢰와 우호 협력을 기반으로 한 실질적인 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.
이동환 고양특례시장은 "이번 협약은 지역 안보를 한층 더 굳건히 하는 뜻깊은 계기"라며 "관·군이 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 시민이 안심할 수 있는 든든한 고양시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
한편, 고양특례시는 통합방위협의회 운영, 을지연습 등 민·관·군·경·소방이 함께하는 협력체계를 지속적으로 강화하며 지역 통합방위 역량 제고를 위한 다양한 정책을 추진 중이다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
