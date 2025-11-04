[내일 날씨]맑고 포근한 가을 날씨…큰 일교차·짙은 안개 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일은 전국이 대체로 맑고 포근한 가을 날씨를 보이겠다.

모처럼 가을다운 날씨를 보인 16일 서울 종로구 경복궁일대 위로 높고 파란 가을하늘이 펼쳐져 있다. 2025.10.16 조용준 기자

AD

기상청에 따르면 아침 최저기온은 2∼12도, 낮 최고기온은 16∼22도로 예보됐다. 평년 수준을 회복했지만 내륙 지역을 중심으로 일교차가 15도 안팎까지 벌어져 건강 관리에 주의가 필요하다.

중부 내륙과 강원 산지, 남부 내륙의 고지대는 영하권으로 떨어지며 서리나 얼음이 어는 곳도 있겠다. 새벽부터 오전 사이 경기 남부·강원 내륙·충청권·전북·경북 내륙에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼어 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

공항 인근 내륙 지역에도 안개가 짙어 항공편 운항 차질 가능성이 있어, 탑승객은 미리 운항 정보를 확인하는 것이 좋다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다 0.5ｍ로 비교적 잔잔하겠다. 먼바다에서는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.

다음은 주요 지역별 날씨다.



▲서울 [맑음] (6∼18도)

▲인천 [맑음] (7∼17도)

▲수원 [맑음→구름 많음] (4∼18도)

▲춘천 [맑음] (2∼17도)

▲강릉 [맑음] (8∼17도)

▲청주 [맑음] (6∼19도)

▲대전 [맑음] (5∼19도)

▲전주 [맑음→구름 많음] (6∼20도)

▲광주 [맑음] (8∼21도)

▲대구 [맑음] (6∼19도)

▲부산 [맑음] (12∼22도)

▲울산 [맑음→구름 많음] (8∼19도)

▲창원 [맑음] (10∼20도)

▲제주 [구름 많음] (16∼22도)





AD



맑고 선선한 가을 햇살이 이어지겠지만, 아침과 밤의 기온 차가 크고 곳곳에 안개가 짙게 낄 전망이다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>