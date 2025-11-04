강기정 시장 “지방분권형 개헌 통해 균형발전 이뤄야”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4일 열린 지방자치 30주년 토론회서

지방분권·지역인재 양성 강조

강기정 광주시장은 4일 서울에서 열린 '지방자치 30주년 시도지사 정책토론회'에서 "지방분권과 균형발전이 국가 경쟁력의 핵심이 돼야 한다"며 "중앙집권 구조로는 지역 소멸을 막을 수 없다"고 밝혔다.

강기정 광주시장이 4일 오전 서울 한국방송회관에서 열린 ‘지방자치 30주년 시도지사 정책토론회’에 참석해 AI·에너지분권·균형발전 등 자립형 지방정부 모델을 제시하고 있다. 광주시 제공

AD

강 시장은 "지난 3년 반 동안 광주는 산업·사람·복지·경제 모든 영역에서 변화를 만들어냈다"며 "'광주다움 통합돌봄'과 '초등 학부모 10시 출근제' 등 좋은 정책들이 중앙정부 정책으로 확산하는 것은 바람직한 일"이라고 밝혔다.

그러나 "지방이 산단을 구축하고 일자리를 늘려도 시민 체감도는 낮다"며 "이는 대통령과 국회 중심의 중앙집권 구조 때문"이라고 지적했다. 이어 "좋은 청년정책을 펼쳐도 청년들이 일자리를 찾아 도시를 떠나는 현실"이라며 "산업과 에너지의 분권이 이뤄져야 지역 균형발전이 가능하다"고 말했다.

그는 "지방 소멸을 막기 위해서는 지방정부가 실질적 권한과 책임을 갖는 지방분권형 개헌이 필요하다"며 "내년 지방선거 때 개헌 주민투표가 이뤄질 수 있도록 대타협이 이뤄져야 한다"고 강조했다.





AD

강 시장은 "앞으로의 지방자치 30년은 지역인재 양성이 핵심"이라며 "지방대를 살리고 지역의 인재를 길러내는 것이 향후 지방자치의 방향"이라고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>