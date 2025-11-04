본문 바로가기
bar_progress

美 대기업 잇단 감원…95만개 일자리 사라졌다

김희윤기자

입력2025.11.04 17:10

2020년 이후 최대 규모
스타벅스·아마존 등 대기업 중심 감원
인공지능이 초급 사무직 대체

스타벅스, 타깃, 아마존 등 미국 주요 대기업들이 잇따라 감원에 나서며 노동시장이 얼어붙고 있다. 코로나19 이후 이어졌던 '저고용·저해고' 국면이 무너지고, 인공지능(AI) 확산이 초급 사무직 일자리를 대체하면서 고용시장에 '경고등'이 켜졌다는 분석이 나온다.


美 대기업 잇단 감원…95만개 일자리 사라졌다 아마존과 스타벅스 등 미국 주요 대기업들이 최근 감원에 나서면서 노동 시장 위기를 알리는 조기 경보가 울린 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다. 사진 AP AP연합뉴스
3일(현지시간) 블룸버그통신은 스타벅스가 지난 9월 본사 사무직 직원 900명을 해고했으며, 타깃이 10월 조직 효율화를 이유로 1800개의 일자리를 없앴다고 보도했다. 아마존은 AI 도입을 명분으로 1만4000명의 사무직을 감원하기로 했고, 파라마운트는 합병 여파로 1000명, 몰슨쿠어스는 판매 부진을 이유로 400명 해고를 발표했다.


이 같은 인원 감축은 개별 기업의 구조조정에 그치지 않고, 미국 노동시장의 불안 신호로 해석된다. 알리안츠 트레이드 아메리카의 수석 이코노미스트 댄 노스는 "저명한 기업들이 대규모 감원을 단행하고 있다"며 "무작위적 현상이 아닐 수 있다"고 경고했다.


채용 컨설팅업체 챌린저·그레이·앤드·크리스마스에 따르면 올해 9월까지 미국에서 사라진 일자리는 95만개로, 2020년 팬데믹 이후 최대 규모다. 특히, 10월 이후 발표된 해고 계획은 이 통계에 포함되지 않아 실제 감소 폭은 더 클 것으로 전망된다.


가장 큰 타격은 공공부문에서 나타났다. 약 30만명이 정부 관련 일자리에서 해고됐으며, 기술산업과 소매업도 줄줄이 인력 구조조정에 들어갔다.


전문가들은 이번 감원 확산의 배경으로 ▲AI·자동화 기술의 가속화 ▲관세 부담에 따른 비용 절감 압박 ▲기업들의 이익 방어 전략 등을 지목했다. 많은 대기업들이 인건비 절감을 통해 비용을 흡수하고, 초급 사무직 업무를 AI로 대체하는 방향으로 움직이고 있다는 것이다.


링크드인이 올해 초 실시한 조사에 따르면 경영자의 60% 이상이 "현재 초급 직원이 담당하는 업무의 상당 부분이 향후 AI로 대체될 것"이라고 응답했다.


연방준비제도(Fed)의 제롬 파월 의장은 최근 기준금리를 0.25%포인트 인하하면서도 "노동시장이 점진적으로 식고 있을 뿐 그 이상은 아니다"라며 경기 침체로 단정짓기는 이르다고 평가했다.


그러나 전문가들은 신규 실업수당 청구 건수가 26만 건 이상으로 증가할 경우 "실질적인 고용 위축의 신호가 될 것"이라고 지적했다.


구직사이트 인디드의 수석 이코노미스트 코리 스테일은 "비(非)기술 업종, 특히 운송·소매 분야의 해고가 늘기 시작하면 그때가 진짜 우려해야 할 시점"이라고 경고했다.


지금 뜨는 뉴스

기업들은 불확실한 경기 속에 정규직보다는 단기·임시직 고용을 늘리고 있다. 미 인력서비스협회의 노아 요시프 수석이코노미스트는 "최근 몇 달간 단기 고용 수요가 빠르게 회복됐다"며 "감원으로 생긴 공백을 임시직으로 메우는 사례가 늘고 있다"고 설명했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
