코스피, 외국인 매도세 쏟아져…4120선으로 후퇴

코스피가 기관과 외국인의 거센 매도세에 밀려 하락했다.

4일 코스피는 전일 대비 100.13포인트(2.37%) 하락한 4121.74에 거래를 마쳤다. 거래량은 4억2113만주로, 거래대금은 20조7011억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 4985억원, 2조2231억원을 순매도한 반면 개인은 2조6894억원을 순매수했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 1조2471억원, 6130억원 순매수한 반면 외국인은 1조8822억원을 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래에서 1314억원, 비차익거래에서 1조4351억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 대다수의 업종이 하락했다. 증권업종이 4.87% 내렸고 전기전자 －4.33%, 운송장비 －3.61%, 제조 －3.13%, 운송창고 －1.53%, 금속 －1.27%, 기계장비 －1.14%, 유통 －0.86%, IT서비스 －0.86%, 통신 －0.52%, 금융 －0.41%, 건설 －0.32%, 전기가스 －0.24% 등이 하락했다. 반면 음식료담배는 1.8% 올랐고 종이목재 1.22%, 제약 1.16%, 일반서비스 0.56% 등은 상승했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 하락했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5.58%, 5.48% 내렸고 LG에너지솔루션 －0.53%, 현대차 －5.32%, 한화에어로스페이스 －3.07%, HD현대중공업 －6.59%, 기아 －2.8%, NAVER －2.73% 등이 약세를 기록했다. 반면 KB금융은 3.31% 올랐고 삼성바이오로직스, 두산에너빌리티는 보합권세어 장을 마감했다.

이날 상승 종목 수는 381개사로, 하락 종목 수는 507개사로, 보합권은 39개사로 집계됐다. 1개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수는 상승 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 12.02포인트(1.31%) 상승한 926.57에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1662억원, 2300억원 순매수한 반면 개인은 3652억원을 순매도했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 올랐다. 알테오젠이 4.97% 상승했고 에코프로 0.95%, 레인보우로보틱스 1.85%, HLB 13.68%, 펩트론 3.04%, 에이비엘바이오 7.65%, 리가켐바이오 5.85%, 삼천당제약 2.77%, 리노공업 1.55%, 보로노이 10.89%, 코오롱티슈진 6.47%, 이오테크닉스 20.53% 등이 올랐다. 반면 에코프로비엠은 1.88% 내렸고 파마리서치도 1.11% 하락했다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 6.4원 오른 1437.7원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

