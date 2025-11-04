"대원을 구출하라" … 창원소방본부, 신속 동료 구조 훈련 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방대원 안전 확보를 위해 실시



경남 창원소방본부는 최근 웅동119안전센터 훈련탑에서 소방대원 안전 확보를 위한 신속 동료 구조 훈련을 펼쳤다.

이번 훈련은 현장에서 동료 사고 발생 시 신속하게 대응하기 위해 마련됐다.

신속동료구조팀(RIT)은 'Rapid Intervention Team'의 약자로 현장활동 중 발생한 동료 소방관 매몰·고립 사고 발생 시 신속하게 대응하기 위하여 소방청에서 2023년 시범운영 후 시행됐다.

올해 훈련은 개인 탈출기법 실습과 구조대상자 운반법, 로프 이용 수색 방법, 농연 속 수색기법 등을 집중적으로 실시했다.

창원소방본부는 2023년부터 신속동료구조팀을 구성해 훈련을 추진하여 왔으며, 올해부터는 TF팀을 구성하여 세부 교안 제작 및 교육훈련 방안을 마련하여 실질적이고 효과적인 훈련 추진에 집중했다.





이상기 소방본부장은 "복잡하고 급격하게 변하는 재난 상황에서 대원들의 안전 확보는 무엇보다 중요하다"면서 "대원들의 안전사고에 선제적으로 대응하기 위해 체계적인 추진에 앞장서겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

