"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한'

기념 차원서 해당 테이블 찾는 손님 늘어
예약 요청 쇄도에 이용 시간 제한 나서
앞서 이곳은 지난달 30일 황 CEO를 포함한 기업인들이 모이면서 화제를 모았다. 당일 세 사람의 회동을 직접 보려는 구경꾼들도 몰렸고, 언론에서도 큰 관심을 보였다. 이튿날부터는 기념 차원에서 이 테이블을 찾는 이들도 늘기 시작했다. 특히, 당시 회동 이후 매장에는 메뉴와 자리를 그대로 경험하려는 '성지순례' 발길이 이어지고 있다. 방문객 다수는 "젠슨 황이 앉았던 자리에 앉고 싶다"고 요청한 것으로 알려졌다
이 가운데, 손님들은 이들이 회동했던 테이블을 이용하는 고객들을 위한 공지가 걸렸다. "젠슨 황 CEO 테이블 좌석은 모두를 위해서 이용 시간을 1시간으로 제한한다"는 내용으로 "방문하시는 분들 모두 좋은 기운 받아 가시라"는 메시지도 포함됐다. 점주 측은 가게 홍보, 관리 등 목적으로 이용 제한 공지를 한 것으로 보인다. 해당 매장과 관련한 국내 포털사이트 리뷰에는 "기업 총수들의 기운을 받은 깐부치킨의 맛있는 치킨과 함께 우리 가족도 앞으로 승승장구할 것 같다", "좋은 기운 받아 갑니다. 회장님들 저도 대박 나게 해주세요" 등 후기가 잇따르고 있다.
한편, 해당 매장 외에도 깐부치킨은 이번 회동으로 엄청난 '수혜'를 누리고 있다. 젠슨 황 측이 직접 '깐부치킨'을 회동 장소로 지목했다는 사실이 알려지며 주문량이 폭증했다. 1호점이자 본점인 경기 용인시 수지구 '깐부치킨 성복점'은 주문을 감당할 수 없어 임시 휴업하기도 했다. 서울의 한 가맹점 점주는 "젠슨 황이 깐부치킨에 왔다는 뉴스를 보고 일부러 찾아온 손님이 있었다"며 "매출이 최소 20% 늘었다"고 전했다. 배달 애플리케이션에서도 깐부치킨은 며칠째 인기 검색어 상위권을 차지하며 '젠슨 황 효과'를 이어가고 있다.
