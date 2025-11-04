본문 바로가기
"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한'

방제일기자

입력2025.11.04 13:32

기념 차원서 해당 테이블 찾는 손님 늘어
예약 요청 쇄도에 이용 시간 제한 나서

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 함께 만났던 치킨 자리를 찾는 사람이 늘면서 해당 테이블에 1시간 이용 제한을 알리는 공지가 올라왔다. 4일 여러 온라인 커뮤니티에는 서울 강남구 삼성동에 위치한 치킨 프랜차이즈 깐부치킨 삼성동 지점 근황이 올라왔다.

"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한' 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 함께 만났던 치킨 자리를 찾는 사람이 늘면서 해당 테이블에 1시간 이용 제한을 알리는 공지가 올라왔다. 온라인 커뮤니티
앞서 이곳은 지난달 30일 황 CEO를 포함한 기업인들이 모이면서 화제를 모았다. 당일 세 사람의 회동을 직접 보려는 구경꾼들도 몰렸고, 언론에서도 큰 관심을 보였다. 이튿날부터는 기념 차원에서 이 테이블을 찾는 이들도 늘기 시작했다. 특히, 당시 회동 이후 매장에는 메뉴와 자리를 그대로 경험하려는 '성지순례' 발길이 이어지고 있다. 방문객 다수는 "젠슨 황이 앉았던 자리에 앉고 싶다"고 요청한 것으로 알려졌다


이 가운데, 손님들은 이들이 회동했던 테이블을 이용하는 고객들을 위한 공지가 걸렸다. "젠슨 황 CEO 테이블 좌석은 모두를 위해서 이용 시간을 1시간으로 제한한다"는 내용으로 "방문하시는 분들 모두 좋은 기운 받아 가시라"는 메시지도 포함됐다. 점주 측은 가게 홍보, 관리 등 목적으로 이용 제한 공지를 한 것으로 보인다. 해당 매장과 관련한 국내 포털사이트 리뷰에는 "기업 총수들의 기운을 받은 깐부치킨의 맛있는 치킨과 함께 우리 가족도 앞으로 승승장구할 것 같다", "좋은 기운 받아 갑니다. 회장님들 저도 대박 나게 해주세요" 등 후기가 잇따르고 있다.


"젠슨 황 테이블서 치맥할래" 예약 쇄도에 '1시간 이용제한' 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 30일 저녁 서울 삼성동의 한 치킨집에서 '치맥' 회동을 하고 있다. 조용준 기자

한편, 해당 매장 외에도 깐부치킨은 이번 회동으로 엄청난 '수혜'를 누리고 있다. 젠슨 황 측이 직접 '깐부치킨'을 회동 장소로 지목했다는 사실이 알려지며 주문량이 폭증했다. 1호점이자 본점인 경기 용인시 수지구 '깐부치킨 성복점'은 주문을 감당할 수 없어 임시 휴업하기도 했다. 서울의 한 가맹점 점주는 "젠슨 황이 깐부치킨에 왔다는 뉴스를 보고 일부러 찾아온 손님이 있었다"며 "매출이 최소 20% 늘었다"고 전했다. 배달 애플리케이션에서도 깐부치킨은 며칠째 인기 검색어 상위권을 차지하며 '젠슨 황 효과'를 이어가고 있다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

