본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[실전재테크]내년 ETF 투자 전략의 승자는…'AI'와 '밸류업'에 주목하라

권현지기자

입력2025.11.05 07:00

시계아이콘01분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI, 메가트렌드 최전선…반도체·전력 인프라 등 유망
트럼프 2기 'MAGA', 산업재·유틸리티·인프라 주목
국내 정책 모멘텀, 지주사·그룹주 ETF 투자 전략

글로벌 증시가 전례 없는 강세장을 이어가면서 상장지수펀드(ETF) 시장도 뜨겁게 달아오르고 있다. 2023년 100조원을 넘어선 한국 ETF 시장 규모는 올해 270조원까지 폭증했으며, 내년에는 300조원 고지를 돌파하며 사상 최대 성장을 기록할 전망이다.


다수 전문가는 이 같은 랠리가 내년에도 이어질 것으로 예측하며, ETF 투자가 여전히 가장 유효한 전략이라고 입을 모은다. 초보 투자자에게는 가장 단순하고 안전하게 상승장에 탑승할 수 있는 기회를, 투자 고수에게는 변동성을 방어하며 기본 수익을 확보할 수 있는 강력한 방어선을 제공하기 때문이다.

[실전재테크]내년 ETF 투자 전략의 승자는…'AI'와 '밸류업'에 주목하라
AD

ETF 시장은 진화 중

올해 ETF 시장은 단순한 양적 성장을 넘어 운용 전략의 질적 진화를 이뤘다. 특히 국내 시장 규모의 30%인 87조원을 차지하며 대세로 자리 잡은 '액티브 ETF'는 '지수를 따라간다'는 기존 ETF의 패러다임에서 벗어나, 적극적인 운용을 통해 초과 수익을 추구하는 새로운 수단으로 자리매김했다.


여기에 빅테크(대형 정보기술 기업), 조선, 방산, 원자력 등 테마형 ETF가 강세를 보이며 투자자들이 미래 성장 트렌드에 자본을 집중하는 전략적 다변화가 나타났다.


[실전재테크]내년 ETF 투자 전략의 승자는…'AI'와 '밸류업'에 주목하라
내년에도 투자 필수, AI 밸류체인

내년 투자 전략의 승패를 가를 핵심 키워드는 무엇일까. 전문가들은 메가 트렌드인 인공지능(AI) 밸류체인과 미국발 투자 사이클, 그리고 국내 정책 모멘텀을 주목해야 한다고 강조한다.


AI는 의심의 여지 없는 시장의 최전선이다. 올해 빅테크들의 대규모 인프라 투자에 힘입어 글로벌 AI 산업은 2032년까지 연평균 30% 성장할 것으로 기대된다. 전균·임은혜·한수진 삼성증권 연구원은 "궁극적으로 AI가 전 산업으로 확대 적용되며 생산성을 끌어올릴 것으로 예상된다"며 "AI 버블에 대한 우려보다는 AI 성장에 동참하지 못할 위험을 고려해야 한다"고 설명했다.


투자 관점에서는 AI 구동에 필수적인 반도체, 급증하는 전력 수요를 감당할 전력 인프라, 그리고 소프트웨어 및 로봇 등 AI 밸류체인 전반에 대한 투자가 유망하다. 국내 상장 ETF 중에서는 'TIGER 반도체TOP10', 'Kodex 반도체', 'Kodex 미국AI전력핵심인프라', 'Kodex 미국휴머노이드로봇' 등이 대표적인 상품이다.

[실전재테크]내년 ETF 투자 전략의 승자는…'AI'와 '밸류업'에 주목하라

AI 산업 발전의 성과를 한 번의 투자로 손쉽게 얻고 싶은 투자자라면, 국내외 기술주에 집중적으로 투자하도록 설계된 ETF도 고려할 수 있다. 'TIGER 미국테크TOP10 INDXX', 'ACE 미국빅테크TOP7Plus', 'Kodex 미국빅테크10(H)' 등이 주요 선택지로 제시된다. 기술주와 밸류체인 동반 투자가 가능한 'ACE 테슬라밸류체인액티브', 'ACE 엔비디아밸류체인액티브' 등도 눈여겨볼 만하다.


미국 상장 ETF 종목으로는 나스닥 100지수를 따르는 '인베스코 QQQ(QQQ)', '테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR(XLK)'과 반도체주 추종 ETF인 '인반에크 반도체 ETF(SMH)' 등이 꼽힌다. 한편, 중국 AI 산업 역시 정부 지원 아래 미국을 빠르게 추격하고 있다. 'TIGER 차이나항셍테크', 'Kodex 차이나심천ChiNext(합성)' 등 중국 기술주 중심 ETF에도 관심을 기울여야 한다.


투자 사이클 확대와 밸류업

내년은 무엇보다 '투자의 시간'이다. 도널드 트럼프 2기 행정부의 자국 제조업 부흥 정책인 'MAGA(미국을 다시 위대하게)'가 본격화되면서 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등의 대미 투자가 확대될 전망이다. 미국발 수요 증가에 직접적으로 수혜를 입을 산업재, 유틸리티, 인프라 테마가 주목받는다. '인더스트리알 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLI)', '유틸리티 셀렉트섹터 SPDR 펀드 ETF(XLU)', '글로벌X 미국 인프라 개발 ETF(PAVE)' 등이 추천 목록에 이름을 올린다.


미국발 수요 증가와 글로벌 메가 트렌드를 타고 한국 조선, 전력설비, 원자력 테마 역시 유망 종목으로 평가된다. 'SOL 조선TOP3플러스', 'TIGER 조선TOP10', 'Kodex AI전력핵심설비', 'HANARO 원자력iSelect' 등이 대표적인 수혜 상품이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

더불어 지주회사, 지배구조개선, 그룹주 ETF 등 국내 밸류업 정책 모멘텀 관련 상품은 주주가치 제고 기조 확대에 따른 멀티플 리레이팅 기대감으로 올해에 이어 내년에도 유효한 투자 전략으로 제시된다. 강송철 유진투자증권 연구원은 "작년부터 '밸류업 프로그램' 도입에 따라 자율적으로 기업가치 제고 계획을 공시하는 기업이 늘었고, 추가로 자사주 관련 상법 개정도 추진 중"이라며 "주주 환원을 늘릴 수 있는 기업에 대한 관심은 지속될 것"이라고 설명했다. 주주환원 노력이 뛰어나고 자본 효율성이 높은 기업으로 구성된 'Kodex 코리아밸류업'과 자사주 매입을 포함한 총주주환원율이 높은 기업으로 구성된 'PLUS 자사주매입고배당주' 등이 대표 상품에 해당한다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기