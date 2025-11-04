에넥스몰, 11월 블랙프라이데이 기획전 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

침실·거실·학생가구 등 주요 카테고리 할인

에넥스는 11월 한 달간 공식 온라인스토어 에넥스몰에서 '11월은 매일매일 블랙프라이데이'를 비롯한 대규모 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 본격적인 연말 시즌과 겨울철 라이프스타일 변화에 맞춰 기획됐다. 침실·거실·학생가구 등 주요 카테고리별 맞춤형 혜택과 함께 신규 회원 및 수험생 고객을 위한 특별 이벤트까지 다양하게 구성됐다.

에넥스 11월 블랙프라이데이 기획전 이미지. 에넥스

'매일매일 블랙프라이데이'는 11월 한 달간 매일 다른 혜택을 제공한다. 에넥스몰 인기 품목을 중심으로 주간 15% 타임세일과 함께 매트리스·침대, 식탁·식탁의자, 학생의자·학생책상 등 패키지 1+1 반값 혜택도 만나볼 수 있다. 또한, 첫 구매 고객 대상 11% 쿠폰과 중복 사용 가능한 무제한 5% 쿠폰을 제공한다.

입동인 오는 7일부터 30일까지는 겨울 대비 '1°C Up 기획전'이 진행된다. 겨울철 실내 온도를 높여주는 중문과 카본매트, 그리고 귀뚜라미와 공동 개발한 신제품 '온돌미니방석매트' 등 겨울 시즌 인기 품목을 특별가로 선보인다. 또한 수능 종료를 기념해 오는 10일부터 23일까지 학생용 책상이나 의자 등 학생가구를 구매한 고객 중 추첨을 통해 10명에게 '온돌미니방석매트'를 증정한다.





에넥스 관계자는 "이번 11월 프로모션은 블랙프라이데이 시즌에 맞춰 실질적 혜택과 겨울철 맞춤형 공간 제안을 강화한 것"이라며 "앞으로도 계절과 라이프스타일 변화에 맞춘 큐레이션 기획전을 지속 확대해 고객이 만족스러운 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

