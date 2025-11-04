아메리카노 8잔 중 1잔은 '디카페인'…'자몽허니' 제쳤다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해디카페인 커피 판매량 3650만잔 기록

연간 판매량 3위 '자몽 허니 블랙 티'도 제쳐

스타벅스 코리아는 올해(1~10월) 디카페인 커피 판매량이 전년 동기 대비 35% 늘어난 3650만잔을 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 이미 지난해 연간 판매량(3270만잔)을 넘어선 수치다.

디카페인 커피의 약진으로 연간 판매 순위에도 변화가 생겼다. 지난해 '카페 아메리카노'와 '카페 라떼'에 이어 3위를 차지했던 '자몽 허니 블랙 티'가 올해는 디카페인 카페 아메리카노에 자리를 내줬다.

스타벅스 디카페인 커피. 스타벅스 제공.

디카페인 커피 수요가 증가함에 따라 전체 카페 아메리카노 중 디카페인이 차지하는 비중도 13%를 기록했다. 이는 카페 아메리카노 8잔 중 1잔이 디카페인으로 판매되는 셈으로, 디카페인 커피가 특정 상황에만 선택하는 메뉴가 아닌 언제든 즐길 수 있는 일상적인 메뉴로 자리 잡았음을 의미한다.

스타벅스도 합리적인 가격에 디카페인 커피를 즐길 수 있는 다양한 디카페인 프로모션을 진행하고 있다. 스타벅스는 스타벅스 리워드 회원이 브루드 커피, 카페 아메리카노, 카페 라떼, 바닐라 라떼, 콜드 브루를 구매하면 30분 후 톨 사이즈 디카페인 카페 아메리카노를 60% 할인한 2000원에 즐길 수 있는 '원 모어 커피 쿠폰'을 제공하고 있다.

이명훈 스타벅스 음료팀장은 "카페인 부담 없이 커피 본연의 맛과 향을 그대로 즐기길 원하는 고객들에게 디카페인 커피가 훌륭한 대체재가 되고 있다"라며 "해마다 크게 늘고 있는 디카페인 수요를 반영해 앞으로도 스타벅스는 고객의 만족도를 높이는 차별화 제품을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

