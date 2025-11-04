'빨라진 인플루엔자 유행'…경기도, 신속한 접종 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 신속한 인플루엔자 예방접종을 당부했다.

앞서 질병관리청은 지난달 17일 인플루엔자 유행주의보를 발령했다.

경기도는 지난해보다 2개월 빨리 인플루엔자 유행이 시작됐다며 노인, 임신부, 어린이는 신속한 예방접종을 해야 한다고 4일 밝혔다.

인플루엔자 국가예방접종 안내문

경기도는 지난 9월22일부터 인플루엔자 국가 예방접종을 하고 있다. 대상은 65세 이상 노인(1960년12월31일 이전 출생자), 6개월~13세 어린이, 임신부다. 65세 이상 노인은 인플루엔자와 코로나19 백신 동시 접종을 적극 권고하고 있다.

지난달 28일 기준 도내 65세 이상 노인의 인플루엔자 접종률은 50.7%로 123만명이, 어린이 1회 이상 접종률은 38.6%로 53만명이 접종을 마쳤다.





유영철 보건건강국장은 "인플루엔자 유행이 예년보다 빠르게 시작된 상황에서 예방접종은 매우 효과적인 방어 수단"이라며 "아직 백신을 접종하지 않은 어르신, 어린이, 임신부는 본격 유행 전 예방접종을 완료해 건강한 겨울을 준비하시길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

