오픈AI, 아마존 손잡고 AI 인프라 확장…MS 독점 구조 탈피

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

380억달러 규모 계약…클라우드 인프라 다변화

'챗GPT' 개발사인 오픈AI가 아마존과 380억달러(약 54조원) 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다. 마이크로소프트(MS)에 대한 의존도를 줄이고 클라우드 인프라를 다변화하려는 전략으로 해석된다.

연합뉴스

AD

아마존은 3일(현지시간) 오픈AI와 수년 간의 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약에 따라 오픈AI는 수십만 개의 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 활용해 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터를 즉시 사용할 수 있게 된다. 이후 AWS는 오픈AI 전용 추가 인프라 구축에도 나설 예정이다.

이를 통해 오픈AI는 챗GPT 운영에 필요한 클라우드 컴퓨팅 용량을 신속하게 확장할 수 있을 전망이다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 "프론티어 AI를 확장하려면 대규모의 안정적인 컴퓨팅 파워가 필요하다"며 "AWS와의 파트너십은 차세대 AI 시대를 이끌 광범위한 컴퓨팅 생태계를 강화하고, 첨단 AI를 모두에게 제공할 기반이 될 것"이라고 강조했다.

이번 계약은 오픈AI가 클라우드 인프라 분야 선도 기업과 처음으로 맺은 협력이다. 오픈AI가 MS 중심의 독점 구조에서 벗어나 클라우드 인프라 다변화를 추진하고 있음을 보여주는 신호다.





AD

앞서 오픈AI는 MS와 독점 클라우드 계약을 체결했으나, 최근 오픈AI 컴퓨팅 자원에 대한 MS의 우선 협상권이 만료됐다. 이에 오픈AI는 AWS를 비롯한 다른 사업자들과의 협력이 가능해졌다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>