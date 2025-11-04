수산물 유통, 6→4단계로 축소…2030년까지 유통비 10%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해수부, 수산물 유통구조 개선방안

주요 수산물 가격 변동성 25% 완화 목표

'노후 위판장' 현대화·'수산물 전문 직매장' 확대

정부가 기존 6단계인 수산물 유통단계를 4단계로 줄이고 온라인 도매시장 활성화 등을 통해 2030년까지 수산물 유통비를 10% 이상 낮추기로 했다.

해양수산부는 4일 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 이같은 내용을 담은 '수산물 유통구조 개선방안'을 발표했다.

해수부 관계자는 "그간 수산물은 어획 후 위판장, 도매시장 등 복잡한 유통단계를 거쳐 높은 유통비용이 발생하고, 신선도 유지도 어려워 근본적인 구조 개선이 요구돼 왔다"며 " 최근 기후·소비환경 변화 속에서 현 제도만으로는 구조 개선에 한계가 있다는 현장 의견을 수렴해 이번 유통혁신 대책을 마련했다"고 설명했다.

이번 대책의 목표는 2030년까지 유통비용률을 10% 절감하고, 주요 수산물 가격 변동성을 25% 완화하는 것이다. 우선 해수부는 수산물 유통경로 간소화로 유통비용 줄이고 노후 위판장 현대화를 추진한다. 지금은 '생산자(어업인)→산지 위판장→산지 중도매인→소비지 도매시장→소비지 중도매인→소매상'의 6단계를 거쳐 소비자에게 유통된다. 해수부는 산지거점유통센터(FPC)와 소비지분산물류센터(FDC)를 확충하고 연계를 강화해 '생산자→FPC→FDC→소매상'의 4단계로 간소화된 유통경로를 활성화할 방침이다.

노후화된 산지 위판장은 저온·친환경 시설로 현대화해 수산물 품질과 위생을 유지하나. 이와 함께 바닷가 인근이라는 지리적 요건을 활용해 카페·레스토랑 등 복합공간으로 조성해 투자 수요를 창출하기로 했다.

온라인 도매시장의 거래 품목을 대폭 확대하고 판매자 진입장벽도 낮춘다. 온라인 도매시장에서 거래 가능한 수산물 품목을 현재 60개에서 134개로 2배 이상 대폭 확대하고, 판매자 가입요건을 완화해 진입장벽을 낮춘다. 또 수협공판장과 여신 시스템을 연계해 거래 편의를 높이는 한편 소비자가 온라인에서도 품질을 쉽게 확인할 수 있도록 인공지능(AI)을 활용한 등급 판별 기술개발도 추진한다.

현재 수도권을 중심으로 30개소에 불과한 신선한 수산물 전문 직매장도 확대한다. 대도시권 소비지에 수산물 전문 직매장을 설치해 소비자들이 산지 수산물을 바로 구매할 수 있도록 내년까지 충청권에 30개소를 추가할 계획이다.

수산물 가격 급·등락 방지를 위한 도매시장 물량 관리도 추진한다. 도매시장별 상품·거래 데이터를 표준화하고, 주요 도매시장부터 전자송품장을 시범적으로 적용하는 한편 전자송품장을 통해 위판물량을 적정 수준으로 유지해 가격의 급등·급락을 최소화할 방침이다.





전재수 해수부 장관은 "이번 대책은 수산물 유통의 미래를 바꾸는 첫걸음"이라며 "합리적인 가격 형성과 신뢰받는 유통환경 조성을 위해 이번 수산물 유통구조 개선방안을 충실히 이행해 나가겠다"고 말했다.





