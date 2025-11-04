인터내셔널 크라운, 2027년 샌프란시스코 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

격전지 샌프란시스코 레이크 머세드 골프클럽

올해 뉴코리아 컨트리클럽 대회 호주 우승

샌프란시스코 한화 금융 3사 AI센터 위치

여자 골프 국가대항전인 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운이 2027년엔 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린다.

대회 조직위원회는 3일 "인터내셔널 크라운이 레이크 머세드 골프클럽에서 열린다"고 개최 장소를 공식 발표했다. 2014년 창설된 인터내셔널 크라운은 미국여자프로골프(LPGA) 투어가 주관하는 격년제 여자 골프 국가대항전이다.

2027년 인터내셔널 크라운이 열리는 레이크 머세드 골프클럽 전경이다. LPGA 제공

2023년부터 한화 금융계열사 공동 브랜드인 라이프플러스가 후원하면서 현재 공식 명칭은 '한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운'이다. 박찬혁 한화생명 실장은 "샌프란시스코는 한화생명, 한화손해보험, 한화자산운용 등 한화 금융 3사의 AI센터가 위치한 곳"이라며 "인연이 깊은 도시에서 차기 대회를 열게 돼 만족한다"고 밝혔다.





이 대회는 2014년 미국 메릴랜드주 볼티모어, 2016년 미국 일리노이주 시카고 인근에서 열렸고, 2018년엔 인천 잭니클라우스 골프클럽 코리아에서 펼쳐졌다. 이후 코로나19 확산 여파로 열리지 않다가 2023년 샌프란시스코에서 재개됐다. 지난달 경기도 고양시 뉴코리아 컨트리클럽에서 열린 5회 대회에선 호주가 미국을 꺾고 정상에 올랐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

