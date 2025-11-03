HS효성, 유미코아 자회사 인수…'실리콘 음극재'로 차세대 배터리 승부수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2000억원 투자로 벨기에 EMM 인수

에너지밀도 10배 소재…울산 리쇼어링

조현상 "기술과 AI 활용 통한 가치창출"

HS효성그룹이 차세대 이차전지 핵심소재인 실리콘 음극재 사업에 본격 진출한다. 원천기술과 지적자산을 기반으로 기업가치를 극대화하겠다는 조현상 부회장의 '가치경영' 철학이 구체적인 글로벌 투자로 이어진 것이다.

HS효성은 지난달 31일 약 1억2000만 유로(2000억원대)를 투자해 벨기에 글로벌 소재 기업 '유미코아'의 배터리 음극재 자회사 EMM을 인수하고, 유미코아와 합작법인을 설립하기로 했다고 3일 밝혔다. 이번 거래는 각국 규제 당국의 승인을 거쳐 최종 마무리될 예정이다.

조현상 HS효성 부회장(왼쪽 네번째)과 바트 삽 유미코아 최고경영자(왼쪽 세번째)이 벨기에 현지에서 기념 사진을 촬영하고 있다. HS효성

유미코아는 100년이 넘는 역사를 가진 첨단소재 기업으로, 배터리·촉매·반도체·방산·우주항공 등 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다. 희토류 관련 원천기술을 다수 확보하고 있으며, 과거 퀴리 부인이 라듐과 우라늄 연구를 수행했던 곳으로도 유명하다.

실리콘 음극재는 배터리의 음극에 적용되는 핵심소재다. 기존 흑연 음극재 대비 에너지 밀도가 최대 10배 이상 높은 것으로 알려져 있다. 충전 시간을 줄이고 주행거리와 효율을 개선할 수 있어 전기차 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술로 꼽힌다. 최근 배터리의 양극, 전해질, 분리막 분야가 기술적 한계에 다다르면서 음극재가 차세대 배터리 혁신의 중심축으로 부상하고 있다.

HS효성은 향후 5년간 1조5000억원 규모의 투자 계획을 세우고 대규모 실리콘 음극재 생산능력을 확보할 방침이다. 첫 투자지는 효성의 뿌리이자 상징인 울산이다. 울산공장은 60년 전 그룹의 출발점이었지만 대부분의 생산기지가 해외로 이전된 상태다. 이번 리쇼어링(국내 복귀) 투자를 통해 고부가 일자리를 창출하고 지역 산업 생태계를 복원할 것으로 기대된다.

업계 관계자는 "HS효성이 실리콘 음극재라는 미래 첨단소재를 통해 국가 핵심 산업의 공급망 자립도와 경쟁력 강화에 기여할 것"이라며 "배터리뿐 아니라 반도체, 조선, 방산 등 산업 전반의 첨단화 흐름과도 맞물릴 수 있다"고 말했다.





HS 효성 측은 조현상 부회장은 평소 기술과 지적자산 확보를 통해 고부가 포트폴리오를 지향하고, 인공지능(AI)을 적극적으로 활용해야 한다는 경영 철학을 갖고 있다고 설명했다. 최근에는 엔터프라이즈 AI, 피지컬 AI 관련 분야에 관심을 기울이고 있어 관련 지적 자산을 보유한 글로벌 업체들과 교류해오고 있는 것으로 알려졌다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

