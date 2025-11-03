편의점 '빼빼로데이' 대목 시작됐다…IP 협업 상품 대거 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS25, 버터베어·블랙춘 등 150여종 출시

BGF리테일, 메타몽·따리몽땅 등 44종 선봬

세븐일레븐, 테디베어·산리오캐릭터즈 등 116종

이마트24, '트릭컬 리바이브' 기획 상품 출시

편의점 업계가 11월 11일 빼빼로데이를 앞두고 지식재산권(IP) 협업을 내세운 차별화 상품들을 내놓는다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 150여종의 빼빼로 선물세트를 선보인다. 고객층별 선호를 반영해 ▲10·20 여성 고객에게 인기가 많은 '버터베어'▲카카오 기반 팬덤 공략형 '블랙춘' ▲키링 수집가를 겨냥한 '퍼글러' ▲GS25 자체 캐릭터 '무무씨와 친구들' ▲수능 시즌 맞춤 EBSi와 협업한 '빼빼로특강' 등을 준비했다.

GS25 스토어매니저가 빼빼로데이를 맞아 상품을 진열하고 있다. GS리테일 제공

AD

행사 혜택은 실구매형 상품 중심으로 운영된다. 지난 1일부터 10일까지 빼빼로(초코·아몬드), 포키(오리지널·극세), 로쉐(T-3·T-5) 총 6종은 GS Pay 결제 시 2+2 행사가 적용된다. 같은 기간 선물세트 구매 고객 대상 카카오페이·네이버페이·토스페이·페이코 결제 시 50% 페이백 혜택이 제공된다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 포켓몬 메타몽, 따리몽땅, 해리스 트위드, 쫀냐미 등과 협업한 상품 44종을 선보인다. 먼저 글로벌 대형 IP인 포켓몬스터의 메타몽을 활용한 단독 상품을 선보인다. 키보드 넘버 패드, 에코백, 핫팩 인형 등 생활용품과 캐리어, 네임택 등 여행용품까지 준비했다.

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 빼빼로데이를 맞아 포켓몬 메타몽, 따리몽땅, 해리스 트위드, 쫀냐미 등과 협업한 상품 44종을 선보인다. BGF리테일 제공

한국 전통 콘텐츠 수요 증가에 대응하는 상품도 마련했다. 문화체육관광부가 주관하는 '우수문화상품', 'K-RIBBON' 선정 캐릭터 '따리몽땅'으로 디자인한 액막이 키링, 책갈피 등 K컬처 감성의 전통 콘셉트 상품도 함께 출시한다.

영국 왕실이 인증한 최고급 핸드메이드 원단 브랜드 '해리스 트위드'와의 스몰 럭셔리 기획 상품도 출시한다. 해리스 트위드 토트백, 카드 지갑, 노트북 파우치, 에어팟 케이스 등 패션용품으로 구성했다. 이 밖에도 SNS 팔로워 17만 명을 보유한 인기 SF 코미디 웹툰인 '쫀냐미' 캐릭터와의 협업을 통해 쫀냐미 키링, 얼굴 파우치, 안경 케이스 등을 선보인다.

고객 할인 혜택도 진행된다. 단품 빼빼로 2종(초코·아몬드)을 4개 이상 구매 시 BC카드, 우리카드, 케이뱅크 알파카드, CU플러스티머니, 카카오페이머니로 결제하면 최대 50%를 할인한다. 또 CU Npay 카드로 차별화 상품 44종과 페레로로쉐 기획상품 8종을 2개 이상 구매하면 최대 70% 할인 혜택이 적용된다.

편의점 세븐일레븐은 테디베어, 산리오캐릭터즈 등 글로벌 캐릭터와 아이돌 스트레이키즈, 이세계 아이돌 등 IP를 활용한 빼빼로데이 상품 116종을 선보인다. 세븐일레븐 제공

편의점 세븐일레븐은 테디베어, 산리오캐릭터즈 등 글로벌 캐릭터와 아이돌 스트레이키즈, 이세계 아이돌 등 IP를 활용한 빼빼로데이 상품 116종을 선보인다.

먼저 상품별로 다른 모습의 테디베어가 그려진 '테디베어 빼빼로' 3종을 선보인다. 이와 함께 24㎝ 중형 크기의 실제 테디베어 인형이 담긴 '테디베어 인형세트'도 준비했다. '산리오캐릭터즈' 기획 상품도 선보인다. 영국 빅토리아 여왕 시대를 연상하게 하는 의류를 착장한 캐릭터들의 키링을 넣어 '산리오캐릭터즈 인형키링세트'를 기획했다.

이외에도 아이돌 그룹 스트레이키즈가 새겨진 빼빼로와 일본 버추얼 아이돌 그룹 이세계 아이돌 빼빼로도 만나볼 수 있다.

빼빼로데이 관련 프로모션도 준비했다. 테디베어 기획상품 2종(테디베어 인형 기획세트, 테디베어 빼빼로 4입 기획세트)과 산리오캐릭터즈 기획상품은 카카오페이머니 결제 시 30% 할인 혜택을 받을 수 있다. 테디베어 빼빼로 3종은 삼성카드, 비씨카드, 네이버페이 포인트 또는 머니로 결제 시 2+2행사 혜택을 받을 수 있다.

이마트24는 '트릭컬 리바이브'의 캐릭터와 세계관을 활용한 한정판 기획세트 5종과 게임 속 캐릭터로 디자인한 빼빼로 단품 2종을 선보인다고 3일 밝혔다. 이마트24 제공

이마트24는 '트릭컬 리바이브'의 캐릭터와 세계관을 활용한 한정판 기획세트 5종과 게임 속 캐릭터로 디자인한 빼빼로 단품 2종을 선보인다.

기획세트 5종은 ▲ 디오라마 아크릴 스탠드 세트 ▲ 랜티큘러카드세트 ▲ 홀로그램키링세트다. 모든 기획상품은 트릭컬 리바이브 굿즈와 캐릭터로 디자인된 빼빼로 제품이 함께 포함됐다. 트릭컬 리바이브는 동화 같은 세상 '엘리아스'를 배경으로 정교한 일러스트, 깊이 있는 시나리오로 팬덤 충성도가 높은 서브컬처 게임이다.





AD

출시를 기념해 경품 프로모션도 진행한다. 오는 15일까지 트릭컬 리바이브 빼빼로 기획상품 5종을 구입하면서 이마트24 앱 바코드 스캔한 뒤 응모하기 버튼을 누르면 경품행사에 참여할 수 있다. 경품으로는 총 400명에게 디오라마 스탠드, 2주년 책갈피 3종(랜덤), 미니아크릴 디오라마, 띠부씰 스티커팩 등을 추첨을 통해 제공한다. 같은 기간 일반 빼빼로 2종 구매량이 많은 고객들에게 순위별로 '디오라마 아크릴 2탄 풀세트', '우리는 버터단' 가디건, 죠안 응원봉 패키지 등 트릭컬 리바이브 인기 굿즈를 경품으로 제공한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>