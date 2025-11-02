춘천시, '2025 아디다스 골든챔스 태권도 춘천' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 73개 도장 1200여 명 참가

춘천 첫 개최로 지역경제 활성화 '톡톡'

시범공연·사인회·체험행사로 관람객 호응

태권도를 향한 순수한 함성이 호반체육관을 가득 메웠다.

1일 열린 '2025 아디다스 골든챔스 태권도 춘천'이 전국 유소년 선수들의 뜨거운 열정 속에 성황리에 막을 내렸다. 춘천시 제공

1일 열린 '2025 아디다스 골든챔스 태권도 춘천'이 전국 유소년 선수들의 뜨거운 열정 속에 성황리에 막을 내렸다. 이번 대회는 전국 73개 도장에서 1,200여 명이 참가했으며, 초등 1학년부터 중등 2학년까지 비전문선수를 대상으로 공인품새(개인·복식·단체전) 경기가 펼쳐졌다.

남자부는 1~2코트, 여자부는 3~5코트에서 동시에 진행돼 참가자 모두가 생생한 현장감을 느꼈다. 관람석은 선수들을 응원하는 학부모와 시민들로 가득 차 축제 분위기를 더했다.

특히 △팀아디다스 비상 시범단의 역동적인 공연 △'칼각 천재'로 불리는 품새 소녀 이주영과 서채원·이진호 선수의 사인회 △앰버서더와 함께한 눈싸움 게임 등 다양한 부대행사가 이어져 체육관은 환호와 웃음으로 가득 찼다.

앞서 춘천레저태권도조직위원회는 지난 8월 아디다스 컴뱃스포츠 코리아와 업무협약(MOU)을 맺고 이번 대회의 성공적인 개최를 위해 긴밀히 협력해왔다.

이번 대회는 수도권을 중심으로 열리던 '아디다스 골든챔스 태권도' 시리즈를 춘천으로 유치해 처음 개최한 것으로, 지역 생활체육 활성화와 유소년 선수들의 참여 저변 확대에 의미를 더하고 있다. 또 가족 단위 방문객 증가로 숙박·외식 등 지역경제 전반에도 활기를 불어넣었다고 시는 평가하고 있다.





육동한 춘천시장은 "전국 각지에서 모인 태권도 꿈나무들이 하나로 어우러져 큰 울림을 만든 뜻깊은 자리였다"며 "이번 대회를 계기로 생활체육 부문에서도 태권도의 열기가 꾸준히 이어져 춘천이 명실상부한 태권도 중심도시로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

