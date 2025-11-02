HD현대-지멘스, 스마트 기술로 美 조선업 재건 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마스가 프로젝트 기술 협력 본격화

디지털 전환·인력 양성 병행 추진

HD현대가 독일 지멘스와 손잡고 미국 조선산업의 디지털 전환과 현대화를 추진한다. 한미 조선 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA)'의 기술 기반 구축을 본격화하고 나선 것이다.

HD현대는 최근 경주 라한셀렉트호텔에서 지멘스와 '미국 조선산업의 현대화 및 기술 경쟁력 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 2일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 미국 내 조선소의 설계 품질 향상, 공정 리스크 최소화, 비용 절감 등 전반적인 산업 경쟁력 제고를 목표로 한다.

HD현대와 지멘스가 ‘APEC 2025’ 행사가 열린 경주에서 ‘미국 조선산업의 현대화 및 기술 경쟁력 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다. HD현대 제공

HD현대의 선박 건조 노하우와 지멘스의 디지털 트윈·비즈니스 플랫폼 기술을 결합해 생산공정의 디지털 전환을 가속화할 계획이다. 특히 ▲선박 설계의 디지털 고도화 ▲블록 조립·탑재 공정의 자동화 및 스마트화 ▲생산·품질·공정관리의 데이터 기반 최적화 등 단계별 기술 혁신 방안을 추진한다.

두 회사는 기술 협력에 더해 조선 전문 인력 양성에도 나선다. HD현대는 지멘스가 미국 전역에 보유한 30여개 교육시설을 활용해 교육 인력을 파견하고, 현장 중심의 실무형 교육 프로그램을 공동 운영할 예정이다. 또 미시간대·MIT 등 주요 대학과의 산학 협력을 바탕으로 엔지니어링, 디지털 설계, 공정자동화 등 특화 교육과정을 개발한다.

HD현대는 2023년부터 지멘스와 함께 제조혁신 플랫폼을 공동 개발해 왔다. 설계부터 생산까지 전 과정을 하나의 데이터 플랫폼으로 구현해 시행착오를 줄이고 최적의 생산성을 확보하는 것이 목표다. HD현대 관계자는 "미국 조선산업의 부흥을 위해서는 디지털·자동화 기술을 통한 생산 효율성 극대화가 관건"이라며 "HD현대의 조선 기술력과 지멘스의 디지털 역량 결합은 미국 조선소의 경쟁력 회복에 새로운 전기가 될 것"이라고 말했다.





한편 HD현대는 마스가 프로젝트를 중심으로 미국 내 협력 네트워크를 확장하고 있다. 앞서 미국 방산 조선사 헌팅턴 잉걸스(HII)와 함정 분야, 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 상선 분야에서 각각 전략적 파트너십을 체결한 바 있다. 이 밖에도 서울대·미시간대·MIT 등과 함께 조선 인재 양성 사업도 병행하고 있다.





