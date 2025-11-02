[르포]"해남의 맛에 물들다" 2025 해남미남축제를 가다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍요·사람, 정(情) 어우러진 가을 잔치

250명 김장 퍼포먼스·청년 플리마켓…'남도 미식' 총집합

아쉬운 현장 관리…안전·편의 개선 목소리도

가을이 끝자락으로 향하던 11월의 첫 주말, 전남 해남군 삼산면 두륜산 도립공원 잔디광장은 일찌감치 인파로 붐볐다. 이른 오후부터 삼삼오오 모여든 시민과 관광객들로 축제장은 열기로 가득했다.

지난 10월 31일 개막한 '2025 해남미남축제' 첫날 현장. "해남의 맛입니다" 외치는 상인들의 목소리와 솥단지에서 피어오르는 김, 고소한 냄새가 뒤섞이며 남도의 '풍요로운 밥상'을 그대로 옮겨놓은 듯했다.

'2025 해남미남축제' 현장에는 해남의 맛을 체험하기 위한 방문객들로 인산인해를 이뤘다. 이준경 기자

AD

14개 읍면의 '풍요 행진'…해남 먹거리 총출동

오후 5시, '특산물 뽐내기 퍼레이드'가 시작됐다. 해남 14개 읍면 주민들이 직접 재배한 농수산물을 앞세워 광장을 행진했다.

"우리 마을 배추가 최고예요!" 문내·화원면 주민들이 푸른 배추를 흔들자 관람객들이 박수를 보냈다. 산이면 대표단은 황금빛 고구마를 들어 올렸고, 다른 읍면에서는 전복·쌀·돼지고기·소고기 등 해남의 대표 먹거리들이 행렬을 이뤘다.

퍼레이드가 끝나자 트로트 가수 손태진, 김수찬이 무대에 올라 열기를 이어갔다. "해남 여러분!" 외침과 함께 관람객들은 함성과 박수로 화답했다.

250명이 함께 담근 김치…515개 마을이 하나로

김치 체험장에서는 하얀 김장천이 길게 펼쳐졌다. 명현관 해남군수, 박지원 국회의원, 이성옥 군의회 의장을 비롯해 외국인·다문화가정·관광객 등 250여 명이 한자리에 모여 김장에 나섰다.

"이 배추는 해남 515개 마을을 상징합니다" 주최 측의 말에 참가자들이 고개를 끄덕였다. "이렇게 하는 게 맞나요?" 묻는 관광객에게 해남 토박이 할머니가 손을 잡아주며 웃었다. 30분 만에 250포기의 김치가 완성됐다. 현장에는 미스코리아 전라·광주 진·선·미도 함께해 기념사진을 찍으며 분위기를 돋웠다.

다양한 종류의 국화와 꽃으로 화려하게 꾸며진 축제장 입구는 관광객들의 시선을 사로잡았다. 이준경 기자

20,000원으로 즐기는 '해남밥상'…남도의 진수 한상에

올해 처음 선보인 '해남밥상'은 해남 8미(味)를 담은 백반정식과 싱싱한 회정식이다. 도화지의 보리굴비구이, 새싹보리차 밥, 김김전, 세발나물, 청포묵무침이 정갈하게 한상에 올랐다. 가격은 2만원. 유락횟집의 회정식(1만9,000원)도 인기였다. 활어회에 양념게장, 보쌈까지 더해졌다.

"전라도 음식은 확실히 달라요" 아이와 함께 방문한 젊은 부부는 감탄을 아끼지 않았다. 주제관 한편에서는 '해남형 밀키트'가 눈길을 끌었다. '원조장수통닭', '대동명품한우', '곤드레만드레' 등 지역 맛집이 직접 개발한 제품들이다.

"가격이 얼마인가요?" 한 30대 관람객의 질문에 직원이 미소 지으며 답했다. "축제 기간엔 1개 20%, 2개 이상 30% 할인입니다" 직원의 답변을 들은 여성은 여러 개를 담으며 "집에서도 해남 맛을 느껴봐야죠"라고 말했다.

'미남푸드관'과 200석 '주전부리관' 앞에는 해남의 음식을 체험하기 위한 사람들로 붐볐다. 이준경 기자

1,200석도 모자란 미남푸드관

해가 저물 무렵, 1,000석 규모의 '미남푸드관'과 200석 '주전부리관'은 이미 만석이었다. 대동명품한우 부스 앞에는 육회와 생고기를 사려는 사람들로 긴 줄이 늘어섰고, 명랑화로의 전복튀김 냄새가 진동했다.

"오징어가 너무 매워요!" 오징어주물럭을 맛본 아이의 외침에 부모들이 웃음을 터뜨렸다. 주전부리관에서는 화산면의 '추억의 김밥', 향토음식자원화연구회의 '연잎밥 도시락', 산이면의 '인삼라떼'도 인기였다. '해남 맥주'를 든 젊은이들이 축제장을 거닐며 여유를 즐겼다.

청년들이 만든 '감성의 장'

감성플리마켓 구역에는 20~30대 청년 상인들이 직접 만든 커피, 캐리커처, 핸드메이드 소품을 판매했다. "해남에 돌아와 창업했어요. 이런 축제가 있으니 버틸 만하죠." 한 청년 상인이 말했다.

해남김 주제관에서는 지역 특산 김이, 협동조합 부스에서는 고구마 가공품과 수제 맥주가 전시돼 관람객의 눈길을 끌었다. 어린이들을 위한 에어바운스 구역에는 아이들의 웃음소리가 끊이지 않았다.

관리 미흡 지적도…"안전·편의 세심한 관리 필요"

축제 열기와 달리 일부 현장 관리에서는 아쉬움이 남았다. 입구 주차장 인근에 묶인 대형견이 관람객을 놀라게 했으나, 안내 인력이나 안전 표식이 부족했다.

또 에어바운스 일부가 바람이 빠져 작동을 멈췄고, 연못 주변의 수풀이 방치돼 관리가 미흡했다는 지적도 나왔다. 인기 부스 앞에는 긴 줄이 형성됐지만 질서 유지를 위한 대기선이나 표 시스템이 없어 관람객 불편이 이어졌다.

주민과 관광객이 함께 즐기는 축제인 만큼 세심한 관리가 더해진다면 완성도가 한층 높아질 것으로 보인다.

입구 주차장 인근에 묶인 대형견이 끊임없이 짖어 지나가는 관람객을 놀라게 했고, 안내 인력이나 안전 표식이 부족했다. 이준경 기자

해남의 과거와 미래가 만난 자리

밤 7시 30분, 축제장은 여전히 북적였다. 전통 음식을 파는 상인 옆에서 청년이 커피를 내리고, 외국인 관광객이 해남 주민과 나란히 앉아 남도의 가을을 즐겼다. 단순한 먹거리 잔치가 아니라 해남의 과거와 미래가 공존하는 자리였다. "내년에 또 올 거예요?" "당연하죠. 이 맛을 어디서 또 보겠어요"





AD

조금 더 세심한 손길이 더해진다면, 해남미남축제는 단순한 지역 행사를 넘어 전국이 기다리는 '미식 축제'로 자리 잡을 것이다. 해남의 맛은 이제 막 시작됐다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>