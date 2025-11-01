안산시 "시정 반영할 시민 아이디어 찾습니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 아이디어 공모전 개최…14일까지 접수

경기도 안산시는 시민의 참신한 아이디어를 시정에 반영하기 위한 '2025년 시민 아이디어 공모전'을 14일까지 개최한다.

공모 주제는▲늘 가까운 시민중심도시 ▲더 젊은 첨단혁신도시 ▲함께 행복한 복지문화도시 ▲더 멀리보는 미래교육도시 ▲쾌적한 교통환경도시 등 시 5대 시정목표에 부합하는 정책과 안산시 발전을 위한 타 지자체와 차별화된 정책이다.

공모에는 안산시민은 물론 관내 소재 학교에 재학 중인 학생이나 기업 근로자라면 참여가 가능하다. 참여를 원하는 시민은 전자우편 또는 우편으로 접수하면 된다.

수상 인원은 5명이다. 안산시가 정책으로 반영할 수 있는 우수 제안으로 선정되면 상장과 함께 최고 100만 원의 상금이 수여된다. 다만 2차에 걸친 심사를 거쳐 시상 등급에 해당하는 제안이 없는 경우 수상자가 없을 수 있다.

자세한 사항은 안산시청 누리집의 '새소식' 또는 '고시공고'에서 확인할 수 있다. 안산시 기획예산과에 전화로도 문의할 수 있다.





이민근 안산시장은 "시민이 직접 체감할 수 있는 행정 혁신을 위해 시민참여를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

