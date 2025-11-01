전남 '2050 탄소중립 비전'…한일 지자체 협력 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제 33회 한일해협연안 지사회의 개최

재생에너지 등 전남 탄소중립 전략 공유

김영록 전라남도지사가 1일 제주특별자치도 신라호텔에서 열린 ‘제33회 한·일해협연안 시도현 교류 지사회의’를 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 바바 유코 나가사키현 부지사, 김명주 경상남도 경제부지사, 무라오카 쓰구마사 야마구치현지사, 오영훈 제주특별자치도지사, 야마구치 요시노리 사가현지사, 김영록 전라남도지사, 핫토리 세이타로 후쿠오카현지사,이준승 부산광역시 행정부시장. 전남도 제공

AD

김영록 전라남도지사는 1일 제주특별자치도에서 열린 제33회 한일해협 연안 시도현교류 지사회의에서 2050 전남도 탄소중립 비전을 발표했다.

한일해협연안 시도현교류 지사 회의는 전남도, 부산광역시, 경남도, 제주특별자치도, 나가사키현, 후쿠오카현, 야마구치현, 사가현 등 한일 8개 시도현이 한일해협연안 지역의 발전과 해당 도시들의 공통 과제의 해결 방안을 논의하는 장이다. 1992년부터 한 차례의 중단없이 이어져 온 국제회의다.

올해는 'UN-SDGs(지속가능발전목표) 실현을 위한 탄소중립 시책'을 주제로 한일 간 우호 협력 증진과 지역 발전을 도모하기 위한 다양한 의견을 나눴다.

김영록 지사는 이날 회의에서 전남이 추진 중인 '2050 전라남도 탄소중립 비전'을 소개하며 ▲산업 저탄소 전환과 재생에너지 생태계 조성 ▲대한민국 에너지 대전환 선도 ▲블루카본·그린카본 등 탄소흡수원 확대 ▲녹색생활 실천 문화 분위기 확산, 네 가지 핵심 전략을 발표했다.

김 지사는 "탄소중립 실현은 결코 쉬운 과제는 아니지만 한일해협 지역이 지혜와 경험을 나누고 연대한다면 지속가능한 미래를 함께 열어갈 수 있다"며 "전남도 재생에너지와 블루카본 등 지역의 강점을 살려 동북아 탄소중립 실현의 중심지로 거듭나겠다"고 밝혔다.





AD

한편 전남도는 한일해협연안 시도현교류 지사회의를 통해 한일 지자체와 협력 네트워크를 강화하고, 탄소중립 실현을 위한 기술·정책 교류를 확대할 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>