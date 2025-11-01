美, 중·대형 트럭에 25% 관세 부과 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산 트랙터 등 영향 주목

도널드 트럼프 미국 행정부가 중·대형 트럭과 그 부품에 관세 25%를 부과하는 조치가 1일(현지시간) 발효됐다고 AFP통신 등이 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

버스에 대한 10% 수입관세 부과와 함께 발효돼 시행에 들어간 이번 조치는 트럼프 대통령이 1962년 무역확장법에 따라 이런 물품들의 수입이 국가안보에 미치는 영향을 조사하는 이른바 '232조 조사'를 미 상무부에 지시한 데 따른 것이다.

트럼프 대통령은 지난달 17일에 이번 관세 부과를 지시하는 포고문에 서명했다. 중형 트럭은 총중량 1만4001파운드~2만6000파운드, 대형 트럭은 총중량 2만6001파운드 이상의 차량을 의미한다. 미국은 이보다 총중량이 작은 승용차와 경트럭에는 이미 지난 4월부터 25% 관세를 부과하고 있다.

이번 관세 부과 조치로 한국산 트랙터 등의 대미 수출에 영향이 있을 것으로 관측된다. 한국 관세청에 따르면 미국의 이번 조치 시행으로 트랙터, 트럭, 레미콘 등 중·대형 차량과 해당 차량에 사용되는 부품에는 앞으로 25% 관세가 부과되며, 버스에는 10% 관세가 부과된다. 모두 기존에는 한국산 물품에 대해 15% 상호관세가 부과되던 품목들이다.





미국의 트럭 수입 물량 대부분은 이웃 국가인 멕시코 또는 캐나다에서 온다. 특히 미국에 수입되는 대형 트럭 중 70% 이상이 멕시코, 약 20%가 캐나다가 각각 수출한 것이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

