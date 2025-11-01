[경주APEC]北, 한중 정상 '비핵화 논의' 예고에 "개꿈" 반발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한중 정상이 1일 오후 회담을 갖고 '한반도 비핵화'를 논의할 것으로 알려지자 북한이 "개꿈"이라며 반발했다.

박명호 북한 외무성 부상은 전날 본인 명의의 담화를 통해 "백번천번만번 비핵화 타령을 늘어놓아도 결단코 실현시킬수 없는 개꿈이라는 것을 우리는 인내성 있게 보여줄 것이다"라고 말했다고 조선중앙통신이 이날 전했다.

박 부상은 "한국은 기회만 있으면 조선반도 비핵화 문제를 거론하려고 시도하고 있다"면서 "조선민주주의인민공화국(북한)의 핵보유국적 지위를 애써 부정하고 아직도 비핵화를 실현시켜보겠다는 망상을 입에 담는다는 것 자체가 자기의 몰상식을 적라(나)라하게 드러내놓는 꼴이 된다는 것을 한국은 아직도 모르고 있다"고 비난했다.





앞서 강유정 대통령실 대변인은 브리핑을 갖고 "이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 한반도 비핵화와 평화 실현이라는 문제에 대해 논의하기로 의제 협의를 봤다"고 말했다.





