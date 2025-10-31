금호타이어, '타이어프로 컵 스크린 골프대회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31일부터 내달 30일까지 진행

'골프존 회원' 누구나 참여 가능

금호타이어가 31일부터 내달 30일까지 한 달간 스크린골프 대회 '타이어프로 컵(Tire Pro Cup) 스크린 골프 대회'를 연다.

금호타이어에 따르면 이번 대회는 골프존 회원(Gtour 프로 등 프로 골퍼는 제외)이면 누구나 참여 가능하며 골프존 비전, 투비전, 투비전 플러스, 투비전NX 기기가 설치된 전국 골프존 및 골프존 파크 매장에서 참여할 수 있다.

스크린 골프 대회 포스터. 금호타이어 제공

대회 코스는 '하모니 골프 파크'이며, 국제 표준 챔피언십 골프 코스로서 베트남에서 가장 아름다운 파5 골프코스로 선정된 바 있다.

이번 행사는 금호타이어가 다양한 연령대의 스크린골프 이용객들과의 소통을 강화하고자 마련됐으며, 대회 기간 중 각 코스와 스코어보드 등 경기 곳곳에 금호타이어의 공식 유통전문점 '타이어프로(Tire Pro)'와 겨울용 타이어 '윈터 크래프트(Winter Craft)' 브랜드 로고를 노출한다.

대회에서 스트로크 및 최다 라운드 우승자에게는 미즈노 아이언 세트(1명), 2위 스릭슨 드라이버(1명), 3위 스릭슨 우드(1명) 등을 제공할 예정이며, 이 밖에도 등급별 시상, 홀인원 선착순, 롱기스트, 니어리스트 등 항목별 우승자에게도 드라이버, 우드 등의 경품을 지급한다.

금호타이어는 대회에 참가한 모든 고객에게 금호타이어 제품 할인 쿠폰 (1본당 1만원, 최대 4본 4만원)도 제공한다. 자세한 내용은 타이어프로 및 골프존 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

윤민석 G.마케팅부문 상무는 "금호타이어는 지난해부터 국내 골프 대중화의 성공 사례로 평가되는 골프존과 함께 타이어프로 타이틀을 내건 스크린 골프 대회를 개최하고 있다"며 "골프존을 이용하는 고객들이 이번 스크린 골프 대회 참가를 통해 경기뿐만 아니라 겨울용 타이어의 중요성도 함께 관심 갖길 바란다"고 말했다.





한편, 금호타이어는 전국 골프존 매장에서 비상대피 & 골프 에티켓 광고를 실시하고 있다. 골프존을 이용하는 고객들에게 '안전' 메시지를 전달하고 스크린 골프 대회, 지투어(GTOUR) 대회 개최 등 다양한 마케팅 활동을 실시하고 있다





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

