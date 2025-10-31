정부, 엔비디아와 손잡고 GPU 26만장 들여온다

현대차와 '피지컬 AI' 3자 협력…자율주행·로보틱스 공동개발

스타트업·AI-RAN·제조AI 생태계까지 전방위 협력

정부가 엔비디아와 손잡고 AI 인프라와 산업 전반의 경쟁력 강화를 본격화했다. 과학기술정보통신부는 31일 AI 인프라 확보, 피지컬 AI 역량 강화, 스타트업 지원 등을 위해 엔비디아와 지속적인 협력 관계를 구축한다고 밝혔다. 이번 협약에 따라 정부와 민간은 엔비디아의 최신 GPU 총 26만장 이상을 확보한다. 이 가운데 공공 부문에서는 약 5만장을 '국가 AI 컴퓨팅센터'와 '독자 AI 파운데이션 모델 개발' 등에 신속 공급하고, 삼성전자·SK·현대차그룹·네이버 등 민간에서는 20만장 이상을 활용해 AI 제조혁신과 산업 특화 AI 모델을 구축한다.

같은 날 현대자동차그룹, 엔비디아, 과기정통부는 '피지컬 AI 선도국 도약'을 위한 3자 양해각서(MoU)도 체결했다. 피지컬 AI는 로봇·자율주행·제조 등 현실 세계에서 직접 인식·행동하는 AI로, AI 산업의 차세대 격전지로 꼽힌다. 이번 협약은 ▲AI 인프라 구축과 연구센터 설립, ▲자율주행·AI 로보틱스 등 피지컬 AI 기술 공동 개발, ▲GPU 공급 및 투자 협력을 골자로 한다. 현대차와 엔비디아는 기술 협력을, 과기정통부는 정책적·행정적 지원을 담당한다.

과기정통부와 엔비디아는 국내 AI 스타트업의 글로벌 진출을 지원하기 위해 협력 체계를 강화한다. 중소벤처기업부와 엔비디아가 함께 운영 중인 '엔업(N-UP)' 프로그램은 교육·세미나, 기술 협력, 글로벌 행사 참여 기회를 제공하는 AI 스타트업 지원 플랫폼이다. 현재까지 151개사가 참여했으며, 정부는 2026년까지 예산 확대와 피지컬 AI 분야 중심의 지원 강화 방안을 검토 중이다.

국가 연구기관과의 협력도 병행된다. 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등은 엔비디아와 '전문가 조직(Center of Excellence)'을 구성해 슈퍼컴퓨터 6호기 '한강' 기반 AI·양자컴퓨팅 공동 연구를 추진한다. 이날 오전에는 삼성전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스, ETRI, 연세대 등이 참여한 'AI-RAN(지능형 기지국)' 기술 공동연구 협약도 체결됐다. AI-RAN은 이동통신 기지국에 AI 기능을 결합해 피지컬 AI의 연산 효율을 높이고 배터리 소모를 획기적으로 줄이는 기술로, 향후 글로벌 테스트베드 구축도 추진된다.





SK그룹은 엔비디아와 함께 '제조 AI 스타트업 얼라이언스' 구축 방안을 논의하고, 아시아 최초의 기업 주도형 제조 AI 클라우드를 설립한다. 이 클라우드는 정부·공공기관·스타트업 모두가 활용할 수 있도록 개방형으로 운영될 예정이다. 네이버 역시 자사 클라우드와 AI 역량을 활용해 국내 모빌리티 산업 경쟁력 강화에 참여한다.





