부산교육청, 내년 3월 유·초등·특수학교 5곳 문 연다

강서구 에코델타시티 4곳 신축



2년 휴교 남구 신연초 재개교

부산 강서구 에코델타시티에 내년 3월 유치원 2곳과 초등학교 1곳, 특수학교 1곳이 새로 문을 연다.

또 주택재개발로 휴교 중이던 남구 신연초등학교가 2년 만에 다시 개교한다.

김석준 교육감(가운데)이 신설·재개교 학교 교(원)장에게 발령장을 수여하고 있다. (좌측부터) 신동훈 장학관(에코4초), 박혜란 원장(에코8유), 안부희 원장(에코4유), 김석준 교육감, 변정현 장학관(신연초), 김진기 교감(에코특수) 부산교육청 제공

부산시교육청은 31일 오전 교육청 회의실에서 내년 3월 신설·재개교 예정 유치원과 학교의 교(원)장에게 사무 취급 겸임 발령장을 수여했다. 발령받은 교장들은 본래 직무 외에 개교 준비까지 병행하며, 개교 전까지 행정·시설·교육과정 등 전반적인 사무를 총괄하게 된다.

에코델타시티 내 신설학교는 △15학급 규모의 (가칭) 에코 4 유치원 △12학급 규모의 에코 8 유치원 △31학급 규모의 에코 4 초등학교 △31학급 규모의 에코특수학교 등 4곳이다. 해당 지역은 신축 아파트 입주가 이어지며 학령인구가 빠르게 증가하고 있는 만큼, 부산시교육청은 2022~2023년 투자심사를 마치고 입주 일정에 맞춘 선제적 대응을 이어왔다.

남구 우암동의 신연초등학교는 2024년 3월부터 휴교에 들어갔으나, 재개발 지역 입주 시점에 맞춰 내년 3월 재개교한다. 부산에서 주택재개발과 연계한 학교 재개교는 이번이 처음으로, 교육 수요 예측과 관리 측면에서 모범 사례로 평가된다.





김석준 부산시교육감은 이날 인사발령식에서 "발령장을 받은 교장 선생님들은 본연의 업무 외에 사무까지 겸하는 만큼 책임이 막중하다"며 "마무리 공사 등 세세한 부분까지 꼼꼼히 챙겨 내년 3월 차질 없는 개교를 완수해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

