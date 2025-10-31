진안군, 여자중학교서 '푸드트럭 청소년 상담'

12월까지 총 2회 진행
전북 진안군 청소년상담복지센터가 지난 30일 진안여자중학교에서 '푸드트럭과 함께 찾아가는 청소년 거리상담'을 진행했다.
31일 센터에 따르면 이번 프로그램은 이달부터 오는 12월까지 총 2회에 걸쳐 진행되며, 청소년들이 기관을 직접 방문해야 하는 기존 상담의 한계를 넘어 일상 속에서 자연스럽게 상담을 받을 수 있도록 기획됐다.
센터는 이를 통해 청소년들이 상담 서비스에 보다 쉽게 접근하고 이용할 수 있는 기회를 확대하고자 했다. 특히, 이날은 가을 체육대회 기간에 맞춰 교내 운동장에서 운영돼 많은 청소년들이 참여할 수 있었으며, 푸드트럭에서 제공된 간식과 함께 상담 및 설문체험 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
센터 관계자는 "청소년들이 평소 기관을 방문해 상담받는 것에 부담을 느끼는 경우가 많다"며 "앞으로도 청소년들에게 먼저 다가가는 찾아가는 상담을 통해 위기청소년을 적극 발굴하고 신속하게 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
