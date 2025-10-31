삼성생명, 3분기 퇴직연금 수익률 호조…DC·IRP 모두 상위권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성생명이 올해 3분기 말 기준 개인(IRP)형 퇴직연금 상품(원리금보장형·원리금비보장형)의 1년 수익률이 퇴직연금 적립금 규모 상위 10개 사업자 중 1위를 기록했다고 31일 밝혔다.

금융감독원의 퇴직연금사업자 비교 공시를 보면 삼성생명 IRP 원리금보장형 상품의 최근 1년간 운용수익률은 3.86%를 기록했다. 원리금비보장형 상품의 1년 수익률도 직전 분기(6.87%) 대비 10%포인트 이상 상승한 16.92%로 나타났다. 이는 모두 퇴직연금 적립금 상위 10개사 가운데 가장 높은 수치다.

같은 기간 삼성생명의 확정기여(DC)형 퇴직연금 1년 수익률도 견조했다. DC 원리금보장형은 3.72%, 원리금비보장형은 18.01%의 수익률로 은행, 증권사를 포함한 전체 업권 평균을 크게 웃돌았다. 이런 성과의 배경엔 우수한 상품 라인업과 함께 퇴직연금 전담 조직의 밀착 지원 등 고객 맞춤형 관리 체계가 꼽힌다.

퇴직연금은 은퇴 이후의 생활을 대비하는 장기 금융상품인 만큼 시장 환경에 맞춘 투자전략과 꾸준한 운용이 중요하다. 삼성생명은 온·오프라인 전문가 상담을 통해 고객별 투자 성향에 적합한 상품을 제안하고 안정적인 수익률 관리에 노력하고 있다.

낮은 운용보수로 장기 투자의 효과를 높일 수 있는 퇴직연금 전용 펀드를 선보이는 등 상품 경쟁력을 강화하고 있다. 지난 5월에는 국내 투자자들의 특성을 반영한 생애주기 자산배분 프로그램(Glide Path)을 활용해 은퇴 시점에 맞춰 글로벌 대표 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 '실속있는 타겟데이트펀드(TDF)' 시리즈를 출시했다.





삼성생명 관계자는 "젊음이 길어진 시대에 맞춰 고객이 제2의 인생을 안정적으로 설계할 수 있도록 장기적 관점의 퇴직연금 운용을 돕고 있다"며 "앞으로도 차별화된 상품과 서비스를 지속 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





