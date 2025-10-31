우아한청년들, '배민패딩·바람막이·조끼' 신제품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

라이더 의견 반영한 기능성 웨어 3종 선봬

일교차·추위 대비해 착용감·수납력 강화

우아한청년들은 가볍고 따뜻한 배민패딩과 모든 계절에 착용할 수 있는 바람막이, 조끼 등 배민라이더웨어 하반기 제품군 3종을 출시했다.

우아한청년들은 배민라이더웨어의 하반기 신제품 '배민패딩·배민바람막이·배민조끼'를 네이버 배민커넥트 공식 스마트스토어에서 공개했다고 31일 밝혔다.

우아한청년들은 가볍고 따뜻한 배민패딩과 모든 계절에 착용할 수 있는 바람막이, 조끼 등 배민라이더웨어 하반기 제품군 3종을 출시했다. 우아한청년들

AD

이번 제품들은 큰 일교차와 강한 추위가 이어지는 최근 날씨를 고려해 출시됐다. 개발과정에는 라이더들의 현장 의견과 실제 배달수행 동작을 세심하게 반영한 만큼 라이더 활동에 최적화된 착용감, 다양한 물건을 손쉽게 보관할 수 있는 수납력, 가격부담을 줄인 경제성을 갖췄다.

우아한청년들은 출시에 맞춰 이날부터 다음달 10일까지 배민패딩 또는 바람막이 구매자에게 배민조끼와 반사스티커를 증정하고 제품을 할인하는 '배민라이더웨어 신상 특가'도 진행한다.

한편 우아한청년들이 자체제작한 '배민라이더웨어'는 라이더 전용제품군으로 실제 라이더 인터뷰와 시장조사를 기반으로 전체 배달과정에서 필요한 부분을 섬세하게 반영하고 있다. 올해 우아한청년들은 배민백팩·배민티셔츠·배민우의·배민조끼 라이트핏·배민조끼 에어테크·배민패딩·배민바람막이·배민조끼 베이직 등 총 8종의 배민라이더웨어를 출시했다.





AD

우아한청년들 관계자는 "갑작스럽게 추워진 날씨와 현장 라이더 수요를 고려해 원래 일정보다 하반기 제품군 출시를 앞당겼다"며 "배달의민족 라이더들이 더 안전한 환경에서 배달할 수 있도록 기능성, 실용성 등 다양한 기능을 갖춘 배민라이더웨어 제품군을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>