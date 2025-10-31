ECB 3연속 금리동결…"미·중 협상, 경기 하방 리스크 완화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예금금리 2% 유지

유럽중앙은행(ECB)이 30일(현지시간) 예금금리(2.00％)와 기준금리(2.15％), 한계대출금리(2.40％) 등 정책금리를 모두 동결했다.

ECB는 이날 이탈리아 피렌체에서 통화정책회의를 열고 이같이 결정했다.

AFP연합뉴스

AD

ECB는 "인플레이션은 중기 목표치인 2％에 가깝게 유지되고 있으며 정책위원회의 인플레이션 전망도 대체로 변함이 없다"며 "경제는 어려운 글로벌 환경 속에서도 계속 성장하고 있다"고 밝혔다.

이번 금리 동결은 블룸버그 통신 등 조사에서 시장 전문가들이 예측한 것과 일치한다.

이날 금리 동결로 유로존 통화정책 기준인 예금금리와 한국 기준금리(2.50％)의 격차는 0.50％포인트로 유지됐다. 미국 연방준비제도(Fed)가 전날 기준금리를 3.75~4.00％로 내리며 유로존과 미국의 금리 차이는 1.75∼2.00％포인트로 줄었다.

ECB는 작년 6월부터 올해 6월까지 모두 여덟 차례에 걸쳐 정책금리를 2.00％포인트 인하하고 이후 이날까지 세 차례 회의에서 금리를 동결하고 있다.

유로존 소비자물가 상승률은 올해 5월 1.9％까지 떨어진 이후 2.0％ 안팎에 머물고 있다. 지난달은 2.2％였다. ECB는 올해 물가상승률을 2.1％, 내년은 1.7％로 전망하고 있다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 "미·EU 무역협정, 최근 발표된 중동 휴전, 그리고 오늘 발표된 미·중 무역 협상 진전은 모두 경기 하방 리스크를 일부 완화했다"고 평가했다. 그러나 "글로벌 무역정책 환경이 여전히 불안정해 인플레이션 전망도 불확실하다"며 "유로화 강세가 인플레이션을 예상보다 낮출 수 있다"고 전망했다.

전문가들은 이날 발표된 3분기 유로존 경제성장률이 0.2％로 예상치를 웃도는 등 경기 하방 위험이 줄면서 ECB가 당분간 관망할 것으로 보고 있다.

데이비드 파월 블룸버그 이코노믹스 선임 이코노미스트는 "ECB는 유로존 경제의 회복력에서 위안을 찾으며 금리를 더 내리는 것을 주저하고 있다"며 "내년에 미국의 관세 인상 효과가 유로존에 미치는 영향이 가시화되면 ECB가 지금의 스탠스를 유지하기는 점점 더 어려워질 것"이라고 내다봤다.

금리 인하 사이클이 끝났는지에 대해선 의견이 엇갈리고 있다. 일각에선 올해 유로화 강세, 지속적인 무역 불확실성, 프랑스 재정 적자 감축 필요성으로 인플레이션 하방 위험이 더 커질 것으로 전망하며 추가 금리 인하 가능성을 배제하지 않고 있다. 반면 식품 가격 등 인플레이션 상승을 우려하는 목소리도 있다.





AD

블룸버그통신의 전문가 설문에서 응답자의 17％는 내년 연말까지 최소 한 차례 금리 인상이 이뤄질 것으로 전망했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>