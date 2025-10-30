본문 바로가기
증권사 센터장들 "코스피 5000 도약, 열쇠는 일관된 증시 부양 정책"

김진영기자

입력2025.10.30 17:16

한국거래소, 리서치센터장 간담회
"내년 코스피 전망치 상단 4500"

4000 돌파라는 기록적인 이정표를 세운 코스피가 향후 '오천피'로 도약하기 위해선 정부의 일관된 증시 부양 노력과 기업의 경쟁력 강화가 뒷받침돼야 한다는 제언이 나왔다.


30일 여의도 한국거래소에서 개최된 '코스피 5000 시대 도약을 위한 시장전문가 간담회'에선 6개 증권사 리서치센터장들이 참석해 향후 시장 전망과 코스피 5000 달성을 위한 과제를 논의했다.

증권사 센터장들 "코스피 5000 도약, 열쇠는 일관된 증시 부양 정책" 30일 여의도 한국거래소에서 열린 '코스피 5000시대 도약을 위한 시장전문가 간담회'에 앞서 정은보 한국거래소 이사장이 인삿말을 하고 있다. 한국거래소
포문을 연 박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 "현재 반도체 중심으로 일부 기업의 실적이 좋으나 중국의 가격 경쟁력과 기술력이 치고 올라오면서 우리나라가 글로벌 경쟁력을 가지고 잘하고 있다는 산업의 범위는 점점 좁아지고 있다"면서 중장기 산업 정책의 재정립을 주가지수의 장기적 상승을 위한 선결 과제로 꼽았다.


이병건 DB금융투자 리서치센터장은 세제에 대한 종합적 접근에 방점을 찍었다. 이 센터장은 "많은 투자자가 상장지수펀드(ETF)를 애용하고 있으나 배당소득을 제대로 못 누리는 부분이 있다"면서 "투자자의 기대가 꺾이지 않도록 세제를 비롯한 종합적 지원이 이뤄져야 한다"고 주장했다.


해외 역시 배당소득 분리과세를 골자로 하는 3차 상법 개정 추이를 주시하는 분위기인 것으로 전해졌다. 김진욱 한국씨티은행 수석 이코노미스트는 "최근 한국 주식 투자를 문의하는 외국인들은 지배구조 개편안이 처리될지, 배당소득 분리과세가 시장에 우호적인 방향으로 이뤄질지에 큰 관심을 보인다"며 "남은 정기국회 일정에서 3차 상법 개정이 기대와 달리 잘 처리되지 않으면 오히려 주가를 끌어내리는 요인으로 작용할 수도 있다"고 지적했다.


정부와 통화당국의 적극적인 구두 개입을 촉구한 목소리도 있었다. 최강혁 LS증권 리서치센터장은 "세법 개정에 있어서 가장 중요한 건 연속성"이라며 "아무리 부족한 정책이라도 속도감 있게 추진해서 증시를 살리겠다는 메시지를 정부가 지속적으로 시장에 전달하는 게 중요하다"고 말했다. 그는 이어 "달러당 1400원을 상회하는 원·달러 환율 역시 환차익을 노린 외국인 투자자들이 유입될 수 있도록 당국의 구두 개입이 더 자주 나올 필요가 있다"고 짚었다.

센터장들은 내년 코스피 전망치에 대해 4500 안팎에서 경우에 따라 그 이상까지 올라갈 여지가 있다고 내다봤다. 이종형 키움증권 리서치센터장은 "앞서 코스피 지수 전망을 나름 높여서 했는데도 생각보다 빨리 도달했다"면서 "세 가지 조건이 충족된다는 가정하에 내년 상단을 4500으로 보고 있다"고 밝혔다. 4500 달성을 위한 세 가지 조건으로는 ▲미국 시장의 유동성과 인공지능(AI) 투자 강세 기조 유지 ▲삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 증가세 지속 ▲정부의 꾸준한 시장 부양 노력을 꼽았다.


고태봉 iM증권 리서치본부장은 자본시장이 반도체 중심으로 양극화되고 있는 점을 지적하며 "낙수효과가 성장을 만드는 데 쓰이고, 모든 국민이 주식시장을 통해 부의 상승이 가능하다고 신뢰한다면 코스피 5000도 가능할 것"으로 평가했다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
