日 다카이치 총리에 첫 반응 보인 北…"더 위험천만 할 것"

北 "일제 범죄행위 미화"

"우경화 방향 달라지지 않을 것"

다카이치 사나에 일본 총리. 아시아경제DB

북한이 다카이치 사나에 일본 신임 총리에 대해 "더욱 위험천만한 길로 나아갈 것"이라고 평가했다.

30일 노동당 기관지 노동신문은 '일본 정계의 움직임은 무엇을 시사해주는가'라는 제목의 기사를 통해 다카이치 총리에 대해 설명했다. 신문은 "일제의 범죄행위를 미화했으며, 군국주의의 상징인 야스쿠니 신사 참배를 정당화한 이력이 있다"라고 지적했다.

다카이치 총리가 자민당 총재 선거 당시 내세운 '헌법에 자위대 존재 명기' 공약에 대해서는 "군비확장과 헌법 개악을 통해 일본을 완전한 전쟁 국가로 만들어 과거에 이루지 못한 '대동아공영권'의 옛꿈을 기어이 실현하자고 하는 것"이라고 비판했다.

끝으로 "명백한 것은 일본 정계의 우경화 방향은 절대로 달라지지 않을 것이며, 더욱 위험천만한 길로 나아갈 것"이라고 경고했다.





다카이치 총리는 지난 21일 취임한 일본의 사상 첫 여성 총리다. 보수정치 진영에서도 강한 보수주의자로 평가되며, 아베 신조 전 총리의 정책과 가치관을 계승하고 일본의 전쟁 책임을 축소하는 등 국가주의적인 행보를 이어가고 있다.





