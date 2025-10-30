이억원 "모험자본 생태계 확충, 금융투자업이 핵심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위, 금융 대전환을 위한 모험자본 생태계 활성화 간담회 개최

이억원 금융위원장은 30일 금융투자업계 CEO들과의 간담회에서 "혁신을 후원하는 모험자본 생태계의 최전선에 금융투자업계가 있다"며 증권·자산운용사의 모험자본 공급 확대를 주문했다.

이억원 금융위원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 금융위원회, 금융감독원 등에 대한 종합감사에서 발언하고 있다. 2025.10.27 김현민 기자

금융위원회는 이날 서울 여의도 금융투자협회에서 '금융 대전환을 위한 모험자본 생태계 활성화 간담회'를 열었다. 간담회는 이 위원장이 취임 후 금융투자업계를 대상으로 가진 첫 공식 회동이다. 서유석 금융투자협회장와 주요 증권사·자산운용사 CEO 등 17명이 참석했다.

이 위원장은 "코스피가 사상 처음 4000포인트를 돌파하는 등 자본시장에 대한 국민의 기대가 그 어느 때보다 높다"며 "기술혁신의 불확실성과 막대한 초기비용을 감내해야 하는 환경에서 금융투자업계의 모험자본 역할이 중요하다"고 강조했다.

그러면서 정부가 추진 중인 모험자본 활성화 정책 방향을 설명하며 금융투자업계에 당부의 말을 전했다. 먼저 증권업이 '진정한 의미의 투자은행(IB)'으로서 모험자본 공급을 선도할 수 있도록 제도적 기반을 강화하겠다고 밝혔다.

그는 "종합금융투자사업자(종투사) 지정 확대를 통해 대형 IB가 발행어음과 종합투자계좌(IMA)로부터 안정적으로 자금을 조달할 수 있도록 지원할 것"이라며 "종투사 지정은 심사가 완료되는 순서대로 신속하게 추진해 모험자본 공급이 지체되지 않도록 할 계획"이라고 말했다.

그러면서 "부동산 NCR 규제를 강화함으로써 부동산 중심의 관성적 투자를 개선하고 건전성을 제고할 것"이라며 "우리 경제의 생산적 분야로 자금이 유입될 수 있도록 생산적금융을 최우선 과제로 추진하고 있다"고 강조했다.

또한 자산운용사의 모험자본 기능을 강화할 계획이다. 일반 국민들도 초기 기업에 쉽게 투자할 수 있는 기업성장집합투자기구(BDC) 제도를 조속히 시행한다. 코스닥벤처투자펀드에 대한 공모주 우선배정 인센티브도 연내 확대할 예정이다.

이와 함께 사모펀드(PEF)의 '책임투자 문화'를 정착시키기 위한 제도개선 할 예정이다. 그는 "국민의 눈높이에 맞는 투명하고 책임 있는 투자로 자리잡을 수 있도록 글로벌 정합성에 맞게 제도개선을 추진하겠다"며 "PEF 업계도 성찰과 전면적인 자기 쇄신을 통해 기업의 지속가능한 성장과 사회적 가치 창출에 기여해야 한다"고 강조했다.

수탁자로서의 충실의무도 확립해 달라고 요청했다. 그는 "제도적으로는 스튜어드십 코드의 범위를 넓히고 이행 책임을 강화할 것"이라며 "불완전판매 차단 등 투자자 보호를 위한 '책무구조도'의 안착에도 총력을 기울이겠다"고 말했다.

간담회에 참석한 증권사·운용사 CEO들은 정부의 생산적금융 제도적 지원에 부응해 적극적으로 모험자본 투자에 나서겠다고 밝혔다. 이를 위해 모험자본 의무투자비율 준수를 넘어 초과달성을 위해 노력하고 혁신기업에 대한 맞춤형 자금지원을 수행한다는 계획이다.





그는 마지막으로 "현재 우리 경제가 마주한 변화는 구조적 전환의 시작점인 만큼, 모험자본을 공급하는 금융투자업계의 역할이 그 어느 때보다도 중요하다"며 "금융투자업계가 경제성장을 견인하는 핵심 주체가 될 수 있도록 앞으로도 긴밀히 소통하고 협력하겠다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

