"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

350m 초고층 '스카이 스타디움' 건설

안전성 등 논란 속 세계 축구팬 시선 집중

2034년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 개최를 앞둔 사우디아라비아가 세계 최초 '하늘 위 축구장'을 짓는다는 소식이 퍼지며 전 세계 축구 팬들의 시선을 모았다.

2034년 FIFA월드컵 개최를 앞둔 사우디아라비아가 네옴시티에 건설할 것으로 전해진 '하늘 위 축구장'의 모습. 엑스

29일(한국시간) 영국 데일리 메일, 스페인 아스 등 해외 언론들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산 중인 사우디의 초고층 경기장 조감도를 보도했다. 글로벌 건축 전문매체 컨스트럭션 위크는 사우디 북서부 사막에 건설 중인 '네옴시티(NEOM)' 내 선형 도시 '더 라인(The Line)'에 들어설 것으로 추정했다.

이 경기장은 해발 350m 높이 초고층 건물 꼭대기에 4만6000석 규모로 조성될 예정으로 서울 여의도의 63빌딩(249m)보다 100m가량 더 높다. 일명 '스카이 스타디움(Sky Stadium)'이라 불리며 구름 위에서 경기를 치르는 듯한 구조가 영화 '반지의 제왕'에 등장하는 '사우론의 눈'을 떠올리게 한다는 반응도 나왔다.

보도에 따르면 이곳에서는 조별리그부터 8강전까지 열리며 풍력·태양광 등 재생에너지로 운영된다. 2027년 착공해 월드컵 개최 2년 전인 2032년 완공을 목표로 하며 사우디 국부펀드(PIF)가 약 10억 달러(1조4000억원)를 투입할 것으로 전해졌다.

하지만 비현실적인 설계에 의문도 제기됐다. SNS에서는 "공이 떨어지면 행인 안전은 누가 보장하느냐", "사우디의 과시용 프로젝트"라는 비판이 이어졌다.

또한 이번 조감도는 사우디 주요 언론에서 다루지 않았고 공식 발표로 확인된 바 없어 인공지능(AI)이 생성한 합성 이미지일 가능성도 거론된다. 다만 사우디 월드컵 유치위원회가 지난해 FIFA에 "지상 350m 높이에 위치한 세계에서 가장 독특한 경기장이 될 것"을 예고하며 해발 350m에 축구장 건설 구상을 언급한 만큼 일부 콘셉트가 실제 설계에 반영됐을 가능성도 있다.





한편 사우디는 월드컵 개최를 위해 총 15개 경기장 중 11곳을 신축할 계획이다. 개막전과 결승전이 열릴 리야드의 킹살만 인터내셔널 스타디움은 무려 9만2760명을 수용할 수 있다. 별명이 '미스터 에브리싱'인 실권자 무함마드 빈살만 왕세자의 지휘하에 불가능한 일을 가능하게 만들고 있는 사우디가 월드컵 역사에 또 다른 장면을 남길지 관심이 쏠린다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

