김대중 대통령 동교동 사저, 국가유산된다

박강수 마포구청장 노력 2년 결실 눈앞

보존위원회 통해 김대중 기념관 조성 추진 예정

서울 마포구(구청장 박강수)가 김대중 전 대통령의 동교동 사저를 국가등록문화유산으로 등록하기 위해 2년간 추진해온 노력이 결실을 앞두고 있다.

박강수 마포구청장이 명예도로 김대중길에 세워진 안내판을 살피고 있다. 마포구 제공.

국가유산청 근현대문화유산분과위원회는 지난 28일 열린 등록 검토 회의에서 김대중 전 대통령 동교동 사저를 국가등록문화유산으로 등록하는 안건을 조건부 가결했다. 이에 따라 동교동 사저는 최종 심의를 거쳐 등록 여부가 확정된다.

이번 결정으로 김대중 전 대통령이 1960년대부터 서거 직전까지 거주하며 민주화운동과 국민통합의 상징으로 자리 잡은 동교동 사저가 국가 차원에서 보존될 수 있는 길이 열렸다.

마포구는 지난해부터 사저 보존의 필요성을 지속적으로 제기해왔다. 지난해 7월 사저가 민간에 매각된 뒤 박강수 구청장은 현 소유주와 여러 차례 협의하며 보존 방안을 모색했고, 같은 해 11월에는 소유자의 동의를 받아 국가등록문화유산 등록 신청서를 제출했다.

이와 함께 마포구는 ‘김대중 대통령 동교동 사저 보존추진위원회’를 구성해 보존 계획과 활용 방안을 논의했다. 위원회에는 박강수 마포구청장, 김대중재단 배기선 사무총장, 고(故) 김대중 대통령의 유족 김종대 위원이 함께 참여했다.

마포구는 사저 주변 환경 정비에도 힘썼다. 지난해 11월에는 사저 인근 140m 도로를 ‘김대중길’로 명예도로화해 상징성을 높였다.

근현대문화유산분과위원회의 조건부 가결 결정은 동교동 사저가 개인의 거주지를 넘어 대한민국 민주주의의 역사적 현장으로서 가치를 공식적으로 인정받았음을 의미한다. 이후 사저는 공고일로부터 30일간 의견 수렴을 거친 뒤 분과위원회 심의를 통해 최종 등록 여부가 확정된다.

마포구는 등록이 완료되면 현 소유자와 협의해 ‘김대중 대통령 사저 보존위원회’를 지속 운영하고, 김대중 기념관 조성 및 청소년 대상 민주주의 교육 프로그램을 본격 추진할 계획이다.





박강수 마포구청장은 “김대중 대통령의 동교동 사저는 대한민국 민주주의의 중요한 현장이자 역사적 의미를 지닌 장소”라며 “사저 보존을 위해 마포구가 직접 나선 것은 지역에 대한 자부심과 시대적 책무를 다하기 위함이었다”고 밝혔다. 이어 “이번 결정은 김대중 대통령의 ‘화해와 용서, 평화와 대화’의 정신을 후대에 전하기 위한 첫걸음”이라며 “동교동 사저가 마포의 대표적인 근현대 문화유산으로 자리매김할 수 있도록 행정적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

김대중 대통령 동교동 사저 보존추진위원회 회의에서 사저 보존을 위한 굳은 결의를 다지는 박강수 마포구청장(오른쪽에서 여섯 번째)과 위원들. 마포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

