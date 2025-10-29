위작 논란 100년 시달린 폴고갱 '안경 쓴 자화상'…"진품 맞다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기술 분석, 전문가 자문 등 조사 거쳐

약 100년간 위작 논란에 불거졌던 프랑스 거장 폴 고갱의 작품 '자화상(Portrait de l'artiste par lui-meme·1903년작)'이 진품으로 확정됐다.

작품 소장처인 스위스 바젤미술관은 28일(현지시간) "폴 고갱의 마지막 자화상으로 여겨지는 작품에 대한 의문이 제기되자 미술관은 출처 조사, 미술 기술 분석, 국제 전문가 자문 등을 결합한 광범위한 조사를 수행했다"며 이같이 설명했다.

폴 고갱 1903년 작 자화상. 바젤미술관

해당 작품은 안경 쓴 인물을 그렸는데, 고갱이 사망 직전 남긴 자화상 중 하나로 알려졌다. 그러나 1924년 경매에서 진위를 두고 논란에 휩싸였고, 1928년 쿤스트할레 바젤 전시에서는 '추정 자화상'으로 표기됐다.

지난 3월 수집가이자 자칭 미술 탐정인 파브리스 푸르마누아는 여러 매체와의 인터뷰에서 1903년 제작된 모든 고갱 작품은 위작이라고 주장하며 논란은 더욱 거세졌다. 푸르마누아는 당시 고갱의 건강이 너무 나빠 그림 작업을 할 수 없었다고 주장해 왔다. 푸르마누아는 논란이 된 자화상은 고갱의 친구이자 간호사였던 응우옌 반 감이 고갱의 사진을 바탕으로 제작했을 것이라고 추정했다.

이런 논란에 대해 바젤미술관 측은 "매우 심각하게 받아들인다"며 조사에 착수하겠다고 밝혔다. 바젤미술관 보존 부서는 자외선 기술 촬영, 적외선 반사 촬영, 방사선 촬영 등 첨단 기술 검사를 진행했다. 또 베른 예술 아카데미 미술 기술 연구소에 기술 분석을 의뢰하고, 프랑스 파리 와일덴슈타인 플래트너 연구소 고갱 위원회에도 공식 자문을 거쳤다.

그 결과 작품에 사용된 안료는 그림이 제작된 시기 주변에서 구할 수 있었던 것임을 확인했고, 고갱의 다른 작품에도 사용된 바 있다는 사실을 검증했다.





다만 미술관 측은 "작품 속 모델의 얼굴, 구체적으로는 이마와 눈, 코, 턱수염, 목 부위는 후에 덧칠 수정됐다"고 전했다. 덧칠 시기는 1918~1926년 사이로 추정된다. 다만 미술관은 의도적 위작 징후는 없었으며, 판매를 위한 수정이었을 것으로 추정했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

