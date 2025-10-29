최민호 세종시장, 제3회 한중지사성장회의서 '행정수도 완성' 비전 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 지방 정부와 협력 도모

최민호 세종시장이 29일 서울서 열린 한중지사성장회의에서 발언하고 있다. /사진= 대외협력담당관 제공

최민호 세종시장이 29일 서울에서 개최된 '제 3회 한중지사 성장 회의'에 참석해 한중 양국 지방정부 간 협력과 우의를 다졌다.

한중지사 성장 회의는 대한민국 시도지사협의회와 중국 인민 대외우호협회가 공동 주최했다. 이날 회의에 참석한 중국 지자체는 장시성, 상하이시, 랴오닝성, 헤이룽장성, 신장위구르자치구 등 5곳이다.

한국은 세종시를 포함해 인천광역시, 광주광역시, 전라남도, 제주특별자치도, 서울특별시(부시장) 등 6곳이 참여했다.

최 시장은 이 회의 세션에서 세종시 출범 배경과 행정수도 완성 계획, 스마트시티·정원 도시와 관련한 발표를 통해 시의 미래 전략과 비전을 적극적으로 소개했다.

이날 최 시장의 발표 외에도 한중 각각 도시들의 특장점 소개와 도시발전 현황 등을 소개하는 자리가 이어져 도시 간 상호 이해를 높이고 우수사례를 공유하는 시간을 가졌다.

회의 세션 종료 후에는 각 도시의 시장과 부시장, 부성장 및 부주석 등 참석자 전체가 한중 공동발표문에 서명하며 미래 발전을 위해 새로운 협력 체계를 구축하자고 뜻을 모았다.

시는 앞으로도 해외 지방 정부들과 발전 방향을 모색하는 시간을 적극적으로 가지며 국제적 위상을 강화해 나간다는 계획이다.





최 시장은 "한중 지방정부 간 교류와 협력이 다가오는 APEC 계기 한중정상회담을 통해서도 순풍이 불기를 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



