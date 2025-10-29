고성군, 전국 청소년 200명 대상 '역사·환경·평화 캠프' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년 'DMZ 평화의 길' 등 2박 3일 캠프

강원 고성군에서 2025년 전국남북교류협력지방협의회(공동대표 함명준)가 주최하는 청소년 역사·환경·평화 캠프가 진행된다.

고성군 일원에서 진행되는 이번 청소년 캠프는 체험을 통한 올바른 역사관 함양 및 평화·환경의 중요성을 습득하기 위해 안보 관광지, 화진포 관광지, 왕곡마을 등 권역별로 코스를 구성하여 3개 조를 편성, 순환·운영할 예정이다.

총 2회에 걸쳐 진행되는 이번 캠프는 오는 30일 1차 서울 성동구, 은평구, 노원구 학생 84명을 대상으로, 11월 6일 2차 강원 고성군, 경기 광명시, 안양시 학생 80여 명이 참석하여 진행될 예정이다.

1일 차는 내 안의 작은평화, 평화는 이곳에서 시작이라는 주제로 비치코밍, 플로깅 체험, 송지호 탐방을 진행하며, 2일 차에는 지금도 계속되는 전쟁과 분단의 아픔이라는 주제로 DMZ 평화의길, 통일전망대, 화진포 일원에 대한 탐방을 추진한다.

학생 및 관계자 총 200여 명의 방문객이 2박 3일 동안 참여하는 이번 캠프는 관내 숙소, 관내 관광지, 식당 등을 방문하여 지역 경기에도 보탬이 될 것으로 예상된다.





군 관계자는 "청소년의 올바른 역사 인식과 체험을 통한 평화교육을 통해 평화와 자연이 주는 소중함을 느끼는 시간이 되기를 바라며, 청소년들이 고성에서 행복한 추억을 만드는 캠프가 되었으면 한다"고 밝혔다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

