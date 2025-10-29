에그앤씨드, '쌍쌍화차'로 푸드위크 코리아 참가…"환절기 건강 책임"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

유기농 식품 브랜드 에그앤씨드(Egg & Seed)는 대표제품 '쌍쌍화차'와 함께 29일부터 11월 1일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 '2025 푸드위크 코리아'에 참가한다고 밝혔다.

이번 박람회에서 애그앤씨드는 환절기 건강 관리에 도움을 주는 한방차 '쌍쌍화차'의 무료 시음행사를 진행하며, 특별 할인 이벤트를 선보일 예정이다.

'쌍쌍화차'는 한의사가 3년에 걸쳐 직접 연구·개발한 레시피로 만들어진 건강차로, 기력 회복과 면역력 증진에 도움을 주는 국내산 약재를 균형 있게 배합한 것이 특징이다. 특히 환절기마다 쉽게 찾아오는 피로감, 목·기관지 불편감, 면역 저하 등을 완화하는 데 도움을 줄 수 있어, 중장년층은 물론 젊은 세대에게도 좋은 반응을 얻고 있다.

이번 코엑스 푸드위크 현장에서는 '쌍쌍화차' 무료 시음행사를 통해 제품의 깊은 풍미와 부드러운 한방 향을 직접 경험할 수 있으며, 구매 고객을 위한 특별 할인행사와 참여형 이벤트도 함께 진행된다.

애그앤씨드 관계자는 "쌍쌍화차는 단순한 한방차가 아니라, 오랜 시간 연구 끝에 완성된 '기력회복차'로 많은 분들의 일상 속에 건강한 휴식을 선물하고 싶다"며 "이번 박람회에서는 직접 맛보고 경험할 수 있는 자리를 통해 더 많은 분들에게 쌍쌍화차의 진심을 전하고자 한다"고 전했다.





AD

'쌍쌍화차'는 에그앤씨드공식 온라인몰 '아이리 마켓(eyrie.kr)'에서 구매가능하며, 박람회 기간 동안만 제공되는 한정 할인 혜택과 사은품 이벤트도 함께 만나볼 수 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>