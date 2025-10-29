KB금융, APEC 현장서 글로벌 손님 맞이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘KB착한푸드트럭’이 경주 예술의 전당에서 진행되는 ‘APEC CEO 서밋’ 현장에 마련된 ‘KB 푸드트럭 파크’에서 식음료를 제공하고 있다. KB금융 제공

KB금융그룹이 경북 경주에서 열리는 '아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 코리아 2025' 기간 동안 해외 정상급 기업인과 각국 대표단을 위한 현장 지원 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 'APEC CEO 서밋'은 28일부터 오는 31일까지 경주 예술의 전당에서 개최된다. 전 세계 약 1700여명의 글로벌 기업 리더와 경제 수장들이 참석해 인공지능(AI), 에너지 전환, 디지털 전환 지속가능성, 바이오·헬스 등 핵심 의제를 논의한다.

KB금융은 29일부터 오는 31일까지 'APEC CEO 서밋' 현장에서 한국의 음식 문화를 경험할 수 있는 K-푸드 체험존인 'KB 푸드트럭 파크'와 KB국민은행의 이동점포를 활용한 'KB 환전 버스'를 운영한다.

'KB 푸드트럭 파크'에서는 'KB착한푸드트럭' 사장님들이 운영하는 8대의 푸드트럭이 참여해 각국 대표단과 봉사자들을 위해 마련한 음식을 제공한다. KB금융은 외국 참가자들이 부담 없이 즐길 수 있도록 한국식 핑거푸드를 준비했다. 또 유학생 봉사단과 함께 참가국의 언어로 번역한 메뉴도 직접 제작해 QR코드 형태로 지원한다.

주요 계열사인 KB국민은행은 APEC 회원국 참가자들에게 통화 환전 서비스를 제공하는 'KB 환전 버스'를 운영한다. 버스형 이동 점포와 상주 직원을 현장에 파견해 회원국의 주요 거래 통화 환전을 지원하고, 최대 80% 수준의 환율 우대 혜택을 제공한다.





KB금융 관계자는 "세계 각국의 리더들이 한국에서 심도 있는 경제·산업 과제를 논의하는 만큼, 금융 인프라와 생활 편의를 동시에 제공하고자 이번 현장 지원을 진행했다"며 "앞으로도 사람과 사람, 기업과 지역, 국가와 사회를 잇는 가교 역할을 수행하며 민간 부문이 국가 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

