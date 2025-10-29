광주교육감 출마 김용태 “노무현 직함 보이콧 중단해야”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여론조사 경력 표기 논란 정면 비판

“직함 포기 없다, 토론으로 논의하자”

"정당한 경력을 트집 잡아 여론조사를 보이콧하는 것은 시민의 판단을 두려워하는 비겁한 행위다."

29일 오전 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장이 광주시의회에서 기자회견을 열고 있다.

내년 지방선거와 함께 치러질 광주시교육감 선거를 앞두고 '노무현 전 대통령 이름이 포함된 경력 직함'을 둘러싼 공방이 거세지고 있다. 출마를 준비 중인 김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장은 29일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "특정 후보의 경력을 문제 삼아 언론사 여론조사를 방해하는 것은 시민의 알권리를 침해하고 민주주의의 기본 원칙을 훼손하는 행위"라고 비판했다.

그는 "'노무현재단 광주지역위원회 시민학교장' 경력은 법적으로 아무 문제가 없는 정당한 이력"이라며 "최교진 현 교육부장관도 세종교육감 출마 때 같은 직함을 사용했고, 이정선 현 교육감도 2022년 선거 공보에서 김대중·노무현·문재인 대통령의 이름이 들어간 경력을 썼다. 이제 와서 제 경력만 문제 삼는 것은 내로남불"이라고 말했다. 이어 "직함을 포기할 생각은 전혀 없으며, 공정한 단일화 지침이 마련된다면 참여하겠다"고 덧붙였다. 그는 "이번 사태는 전례 없는 과열"이라며 "후보자 간 공개 토론으로 시민 앞에 논의하자"고 제안했다.





한편 광주시민사회단체들은 오는 30일 광주시의회에서 기자회견을 열고 '민주·진보·시민교육감 후보'를 시민의 힘으로 공천하겠다고 밝혔다. 이들은 "광주교육과 내년 교육감 선거에 시민이 적극 참여해야 할 때"라며 "가칭 '민주·진보·시민교육감후보 광주시민공천위원회'에 동참해 달라"고 호소했다. 이어 "향후 일정과 공천 방법은 공식 출범 기자회견에서 밝히겠다"며 "이번 회견은 참여를 촉구하기 위한 자리"라고 설명했다.





