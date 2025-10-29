[2025국감]한국시리즈 티켓 999만원…지적에도 정부 손 놓아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정연욱 "법 기다리는 사이 암표 시장 확산"

"근절 지침과 재판매 차단 시스템 마련해야"

지난 27일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 한국시리즈 한화 이글스 대 LG 트윈스 2차전. LG 팬들이 응원을 하고 있다. 연합뉴스

프로야구 한국시리즈 입장권이 온라인 암표 사이트에서 999만원까지 치솟은 것으로 확인됐다. 국정감사에서 문제점이 드러났음에도 정부가 실효적 대책을 내놓지 않으면서 암표 시장이 더 커지고 있다는 비판이 제기된다.

정연욱 의원은 29일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 "문화체육관광부가 감독기관임에도 실태조사나 재판매 방지 지침 없이 법안 통과만 기다리고 있다"며 "지금 필요한 건 제도가 아니라 의지"라고 지적했다.

정 의원이 확보한 자료에 따르면 지난 26일 LG와 한화의 한국시리즈 1차전 입장권은 암표 거래 사이트 '티켓베이'에서 100만원을 넘겼고, 일반석도 49만~55만원에 거래됐다. 다음 달 2일 열릴 예정인 6차전 티켓은 가격이 999만원까지 올라갔다.

정 의원은 "인기 경기의 프리미엄이 아니라 명백한 불법 재판매"라며 "최휘영 문체부 장관이 국감에서 '여력이 없다'고 답한 뒤 열흘 만에 시장이 더 기형적으로 팽창했다"고 비판했다.





이어 "팬들이 피해를 보고 있는데 정부는 사실상 방치하는 형국"이라며 "문체부가 직접 암표 근절 지침과 재판매 차단 시스템을 마련해야 한다"고 강조했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

