“행정통합보다 교통망 통합”…광주·전남 메가시티 해법

광주시의회서 '광역교통망 토론회'

“저비용 철도·통합 기구 설립 필요”

"광주·전남 메가시티의 성패는 행정통합이 아니라 교통망 통합에 달려 있다."

29일 광주시의회에서 열린 광역교통망 토론회에서 전문가들은 광주권 30분·전남권 1시간 통행권 실현을 목표로 한 철도망 구축과 기존선 활용 방안을 제안했다.

29일 오후 광주시의회 대회의실에서 열린 ‘인구소멸 극복 및 메가시티 조성을 위한 광주·전남 광역교통망 구축 토론회’에서 임광균 송원대 교수가 주제 발표를 하고 있다. 송보현 기자

광주·전남의 인구소멸 위기와 수도권 집중 현상에 대응하기 위한 광역교통망 구축 방안을 다룬 이번 토론회는 광주전남미래비전, 광주시의회, 광주시민단체협의회가 공동 주관하고 ㈜옵토닉스와 혁신도시정책연구원이 후원했다.

임광균 송원대 철도운전경영학과 교수는 주제발표에서 "광주·전남 메가시티의 성공은 행정통합이 아니라 교통 네트워크의 통합에서 출발해야 한다"고 강조했다. 그는 광주권 30분, 전남권 1시간 통행권 실현을 목표로 ▲광주송정역 복합환승센터 조성 ▲BRT급 광역대중교통망 확충 ▲약 350㎞ 규모 순환형 광역철도망 구축 ▲'광주·전남 광역교통기구(가칭)' 설립 등을 제안했다.

이어 "광주송정역을 중심으로 철도·버스 간 환승체계를 강화하고, 기존 철도노선을 활용한 순환형 광역철도를 도입하면 광주·전남 12개 시군을 하나의 생활권으로 묶을 수 있다"고 덧붙였다.

조진상 동신대 도시계획학과 명예교수는 기존 노선을 활용한 저비용·고효율 광역철도 모델을 대안으로 제시했다. 그는 "현재 논의되는 광역철도는 사업비가 조 단위에 달하고 완공까지 20년 이상 소요되며, 연간 수백억원의 운영적자도 불가피하다"며 "이 같은 고비용·장기 사업은 실효성이 낮다"고 지적했다.

이어 구미-대구-경산을 잇는 대경권 광역철도 사례를 소개하며 "총사업비 2,000억원 규모로 기존선을 활용해 성공한 비수도권 최초의 광역철도"라고 설명했다. 또 "광주-목포 간 고속철도 전용선이 완공되면 기존선이 남게 된다"며 "이 노선을 영암?보성, 전라선, 경전선, 광주?담양 등과 연계하면 주요 도시를 저비용으로 빠르게 연결할 수 있다"고 덧붙였다.





지정토론에는 나주몽 전남대 경제학부 교수, 박필순 광주시의회 산업건설위원, 기우식 광주시민단체협의회 사무처장, 광주시·전남도청 교통 관계자가 참여했다. 토론자들은 광역철도·도로·대중교통 통합 추진 방안과 재정 현실성 등을 두고 의견을 나눴다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

