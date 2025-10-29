KT, 해킹 피해 고객에 무료 데이터 100G·통신요금 15만원 할인 보상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피해 고객 전용 24시간 센터 운영…11월 첫 주 문자 안내

3년간 무료 ‘KT 안전안심보험’ 제공

AD

KT가 최근 발생한 소액결제 피해와 관련해 추가 고객 보상안을 29일 발표했다. 앞서 KT는 피해 고객에 대한 100% 금액 배상과 번호이동 시 위약금 면제 방침을 밝힌 바 있다. 이번에는 여기에 더해 통신요금·단말기 교체 등 실질적 보상 혜택을 추가했다.

KT는 소액결제 피해와 정보 유출이 확인된 고객에게 5개월간 매월 100GB의 무료 데이터를 제공한다. 또 통신요금 15만원 할인 또는 단말 교체 시 단말 구매금액 할인 중 한 가지를 선택할 수 있도록 했다.

통신요금 할인은 월 휴대폰 요금에서 차감되며, 단말 교체 할인은 KT에서 신규 단말기로 기기변경할 경우 기존 약정할인에 추가 할인이 더해지는 방식이다.

회사는 보상 절차가 완료될 때까지 24시간 전담 고객센터를 운영하고, 보상 대상 고객에게는 11월 첫째 주 추가 문자 안내를 보낼 예정이다.

KT는 전국 2000여개 매장을 '안전안심 전문 매장'으로 전환하고, 피해 고객을 대상으로 3년간 무료 'KT 안전안심보험'을 제공해 통신금융사기 피해 발생 시 보상받을 수 있도록 했다.





AD

KT는 현재 민관합동조사단 조사에 적극 협조 중이며, 보안 강화를 위한 구체적인 조치들을 지속 이행한다는 방침이다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>